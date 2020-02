A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Bodrogi Gyulát újabb jelentős díj kíséretében méltatták, ugyanis övé lett az idei Páger Antal-színészdíj. A művész vasárnap vette át a makói önkormányzat elismerését a Hagymaházban.

A díjat minden esztendőben az a színész érdemli ki, aki a kuratórium döntése alapjána leghűségesebb Páger Antal szellemi örökségéhez, és játékára jellemző a págeri hitelesség és eszköztelenség.

"Meglepett és meghatott a díj, főleg, mert sokszor volt szerencsém Págerrel egy színpadon állni. Elképesztő humorral megáldott, pontos kolléga volt. A színházon kívül nem jártunk össze, de a színpadon hatalmas tisztelet volt köztünk. Kisgyerekkorom óta örülök mindennek, még a virgácsnak is. Makó a szívem csücske, nemrég forgattam itt, játszottam is korábban a városban, családi gyökereim is vannak. Elképesztő érzés, hogy ennyi év után is figyelik, hogy mit csinálok és elismeri a közönség és a kollégák is a munkásságomat." -mondta Bodrogi a Borsnak.