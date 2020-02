Az idei Oscar-verseny egyik nagy favoritja egy dél-koreai film, Bong Dzsun Ho Élősködők című társadalmi drámája, amely nemcsak globális kasszasikerré vált, de hat Oscar-jelölést is kapott, köztük a legjobb film és a rendező díjára is esélyes. A The Hollywood Reporter ennek hátterével kapcsolatban számolt be arról, hogy az amerikai filmakadémia tagságának 39 százaléka már nem amerikai.