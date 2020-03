1.Az igazi neve Carlos Ray Norris. A Chuck becenevet a hadseregben kapta, amikor a középiskola befejezése után hivatásos katonai rendésznek állt, és csatlakozott az amerikai légierőhöz.

2.Az öccse, Wieland Norris 1970 júniusában életét vesztette a vietnámi háborúban. Chuck Norris neki ajánlotta a karrierje kiemelkedő sikereit hozó Ütközetben eltűnt-filmeket, amelyek a vietnámi háború utóéletéhez kapcsolódtak.

3.Amikor még katonaként Japánban állomásozott, dzsúdóedzésre szeretett volna járni, de a foglalkozások időpontja ütközött a napi beosztásával. Így aztán jobb híján karatéra iratkozott be, aminek később halhatatlan alakjává lett.

4.Miután leszerelt a seregből, rendőrnek jelentkezett, de csak várólistán kapott helyet. Annak érdekében, hogy közben megéljen valamiből, a megszerzett harcművészeti tudását kamatoztatta egy saját stúdió megnyitásával, ahol oktatni kezdett.

5.Később a versenyzésbe is belevágott, de rögtön az első három meccsét elvesztette. Később viszont rátalált a saját stílusára, és olyan szintre jutott, hogy éveken keresztül legyőzhetetlen volt, számos díjat és kupát, köztük világbajnoki címeket is begyűjtve. Közben több másik harcművészeti ágban is kiképezte magát feketeövessé, később pedig kialakította saját irányzatát is, a Chun Kuk Dót.

6.Már elismert harcművészként ismerkedett meg Bruce Lee-vel, akivel közeli barátokká és rendszeres edzőpartnerekké váltak. Később Bruce Lee volt az, aki az első komolyabb filmszerepet ajánlotta fel neki A Sárkány útjában. A mozitörténet két ikonikus harcművésze természetesen a filmben is megküzdött egymással, és mivel itt Bruce Lee volt a sztár és a főszereplő, neki kellett győznie. Ilyesmi Chuck Norris későbbi karrierje során aztán már nem fordulhatott elő.

7.Még a középiskolában ismerte meg az első feleségét, akinek kezét a hadseregbe vonulása után egy levélben kérte meg. Mindössze tizennyolc éves volt, amikor összeházasodtak, a felesége pedig tizenhét. A házasságuk harmincegy évig tartott és két gyermek lett a gyümölcse, igaz közben született Chuck Norrisnak egy félrelépésből fogant lánya is, akit aztán csak annak felnőttkorában ismert meg. A második házassága 1998 óta tart, és szintén két gyereke született belőle.

8.Amikor elkezdett színészkedni, a híres beszédtanárhoz, Jonathan Harrishez járt képzésre. Mivel gondjai akadtak az artikulációval, Harris úgy javított a technikáján, hogy az ujjait Norris szájába téve mutatta meg neki, mennyire is kéne kinyitnia a száját beszéd közben. A színész később úgy fogalmazott, Harris volt az egyetlen férfi a Földön, aki ilyesmit valaha büntetlenül megtehetett.

9.A karrierje legfontosabb szerepét tévés fronton a Walker, a texasi kopó című sorozat hozta el. A címszereplőt játszva nem kellett nagyon eltérnie a saját karakterétől, hisz ő maga is egy texasi ranchon él évtizedek óta. Más híres texasiakkal is barátságot ápol, például a Bush családdal, akik esetében apa és fiú elnökválasztási kampányát is támogatta.

10.Nem csak harcművészként és színészként ismert, de számos könyvet is írt. Ezek egy része a sztároktól szokásos önéletrajz, de akadnak köztük westernregények, harcművészeti és életfilozófiáját összefoglaló kötetek, valamint hazafias kiáltványok is.

11.Noha egy igazi régivágású figuráról van szó, mégis Chuck Norris volt az egyik első sztár, aki megjelent egy videojátékban. Már 1983-ban lehetett játszani a Chuck Norris Superkicks című játékkal a Commodore 64-eken és Atari 2600-akon.

12.Animációs tévésorozatot is gyártottak a főszereplésével, amiben ő adta a saját rajzolt énje hangját. A Karate Kommandos című széria mindössze egy évadon át futott, de a Marvel kiadó képregényt is kiadott rá alapozva.

13.Chuck Norris egy új generáció számára is közismert lett 2005-től, amikor az interneten terjedni kezdtek a nevével fémjelzett viccek, amelyek a személyéhez kapcsolódó, a lehetetlenségig eltúlzott „érdekességek" formáját öltötték. Egy idő után pedig természetesen magát a sztárt is szembesítették velük, aki poénra vette a dolgot, sőt saját könyvet is kiadott a legjobbakból. A személyes kedvenceként pedig azt jelölte meg, ami szerint a képmását oda akarták faragni a Mount Rushmore elnökfejei mellé, de a gránit nem bizonyult elég keménynek a szakállához.

14.Épp a Chuck Norris-viccek népszerűségének csúcsán tartottak Magyarországon internetes szavazást arról, mi legyen az új M0-s híd neve, és sokáig Chuck Norris vezette a listát. Az elnevezés feltételeit később megváltoztatták, és Megyeri hídra keresztelték az építményt.

15.Chuck Norrist utoljára 2012-ben, a The Expendables – A feláldozhatók 2.-ben láthatta szerepelni a közönség. Egyetlen jelenetnyi vendégszerep erejéig bukkant fel, és ha már ott volt, elsütött egyet a Chuck Norris-viccek közül is.