Hatalmas siker: a Red Dirt Film Festivalon egyedüli magyarként szerepelt és nyert egy 18 éves rendező - számolt be róla a Nuus.

Az oklahomai Stillwaterben a nagykanizsai Lendvai Kristóf Félúton című kisjátékfilmje győzedelmeskedett a középiskolások kategóriájában. A filmben a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművészei szerepelnek.

A Félútont már több nemzetközi fesztiválon is kitüntették, novemberben Bariban az Under The Stars International Film Festival egyik fordulójában kapott díjat Bellus Attila legjobb mellékszereplőként.