Valószínűleg ebben az időszakban még azok is belefognak egy-egy sorozatba, akik eddig tartózkodtak attól, hogy ilyesmivel üssék el az idejüket. Az biztos, hogy kezdő sorozatozóknak, és gyakorlottaknak is van bőven miből válogatniuk mindegy, hogy milyen műfaj iránt érdeklődnek. Annak, aki teheti, most a legfőbb programja az otthonmaradás, íme, néhány sorozat, ami talán enyhíti az elvágyódást, és úgy utazhatunk vele a múltba, vagy éppen egy teljesen másik, nem létező világba, hogy ki sem tesszük a lábunkat. Ám a pusztán szórakozni vágyóknak, vagy mélyebb tartalmak iránt érdeklődőknek is ajánlunk valamit.

Az utolsó cárok – NetflixA 2019-es sorozatnak egyelőre egy évada van, de a sikere nem kérdéses, legalábbis az eddig begyűjtött értékelések alapján. Annak, aki szereti a látványos történelmi sorozatokat, egészen biztosan tetszeni fog. Hogy miről is szól? Természetesen a Romanovokról, pontosabban II. Miklós ellenállásáról. A XX. század elején társadalmi zavargások söpörnek végig Oroszországon, de II. Miklós küzd a változás ellen. Ez a hozzáállás pedig a dinasztia végéhez vezet.

The Morning Show – Apple TVA sorozatban olyasmi történik, amit az elmúlt években a saját szemünkkel is láthattunk: egy kiváltságos, hatalmon lévő férfi egyik pillanatról a másikra veszti el minden erejét, támogatását és megbecsültségét, mikor kiderül, hogy visszaélt hatalmával. Jennifer Anistonnal és Reese Witherspoonnal a főszerepben egy népszerű reggeli műsor kulisszáiba tekinthetünk be, de itt a személyeken, a viszonyokon, az elhallgatáson és a félrenézésen van a hangsúly.

McMilliók – HBO GODollármilliókra tett szert egy nyugalmazott exrendőr, Jerome Jacobson azzal, hogy több mint egy évtizeden át kijátszotta a McDonald's promóciós Monopoly-játékának rendszerét. Egy egész hálózatot épített maga köré, tudásából pedig rengetegen profitáltak. Annál a nyomdánál dolgozott ugyanis biztonsági őrként, ahol a cég a sorsjegyeket nyomtatta, így pedig nyomon tudta követni a nyerő szelvények útját. A dokumentum sorozat egy elképesztő, mára sokak által elfeledett történetet tár fel.

Stranger Things – NetflixAz – egyelőre – háromévados sorozat egy fiktív és poros amerikai kisvárosban játszódik, amelynek a nyugalmát egy fiú eltűnése zavarja meg. A megmagyarázhatatlan körülmények és események miatt a barátai és az anya is külön nyomozásba kezdenek, a dolgokat pedig bonyolítja egy különös, nem hétköznapi erővel bíró lány felbukkanása is. Küzdelem indul az igazság felderítéséért. A sorozat nem csak a történet és a színészi játék miatt kapott elismerést, hanem azért is, mert hűen visszaadja a 80-as évek hangulatát.

Az úr sötét anyagai – HBO GOPhilip Pullman trilógiája alapján készült a sorozat, ami biztosan csak azoknak fog tetszeni, akik nem ragaszkodnak a látható világunkhoz. A fantasy egy úgynevezett Magisztérium által uralt világot mutat be, ahol minden ember mellett van egy állat, ami valójában a lélek megtestesülése. Ezek soha nem távolodnak el „gazdájuktól" és felnőtt korban nyerik el igazi alakjukat. A sorozat főszereplője Lyra Belacqua, akinek különlegessége az első perctől fogva világos, de az csak később derül ki, hogy miért is másabb ő, mint a többiek. A sorozatban bőven van feszültség, és az is érzékelhető, hogy egy jól kidolgozott, különleges világot is elénk kíván tárni fokozatosan. Részről részre újabb szeletét ismerjük meg ennek a kitalált birodalomnak, miközben komoly küzdelem folyik a gonosz ellen.

Master of None – NetflixEz a tragikomédia mind a kritikusok, mind a nézők tetszését elnyerte, ami elég biztosítéknak tűnik ahhoz, hogy belevágjunk, főleg, ha most nevetni is szeretnénk egy kicsit. A sorozat nem különleges, de éppen a hétköznapisága az, ami miatt nagyon sokan szeretik. Egyszerű élethelyzetekről, küzdelmekről szól. Pontosabban egy New Yorkban élő színészéről, aki próbál felfelé törekedni, miközben az élete párját is igyekszik megtalálni természetesen a barátai támogatásával. Habár nem tűnik izgalmasnak, nagyon könnyen lehet azonosulni az élet nagy kérdéseivel, amikkel a főszereplő találja szemben magát, és azzal is, ahogy ezeket a helyzeteket kezeli.