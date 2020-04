Nagy utat járt be Scherer Péter addig, amíg a színészetben megtalálta a hivatását. A munkássága miatt számtalan díjjal és elismeréssel méltatott színész most először mesélt arról, hogyan indult a pályafutása. „Egy kicsit talán későn érő típus vagyok ami a pályafutásomat illeti, miközben a szívemben örök tinédzser vagyok. Ugyanaz az ajkai gyerek vagyok, aki most is rollerrel közlekedik néha. Ötödikes lehettem, amikor úgy döntöttem, megmutatom mire vagyok képes. Aztán csak jóval később léptem színészi pályára, miután a Műszaki Egyetemet is elvégeztem már" – elevenítette fel pályakezdését a 95.8 Sláger FM-en a színész, aki sokat köszönhet egykori magyartanárának. „A magyartanárom valamit meglátott a szememben. Adott egy Karinthy-prózát, biztatott, hogy induljak el vele az iskolai 'Ki mit tud'-on. Megtanultam, előadtam és ötödikes létemre megnyertem a felsős kategóriát a suliban. Továbbjutottam a városira és azt is megnyertem. Ez nagyon nagy dolog volt, 600 néző előtt elmondtam úgy Karinthyt, hogy tényleg nevettek rajta. Akkoriban nem volt dráma tagozat, nem voltak castingok, sokkal nehezebb volt elindulni ezen a pályán" – mondta a színész, aki leginkább édesanyjától örökölte tehetségét. „Édesapám bányászmérnök volt, édesanyám testnevelőtanár. Tőle örököltem a kommunikációs készségem, az extrovertáltságom. Apám inkább egy „zárt" értelmiségi volt, aki rengeteget olvasott, de egy zajos társaságban inkább ő csendben ült" – árulta el a színész a Sláger Téma műsorvezetőjének, Kalmár Tibornak.