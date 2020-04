A Nemzeti Filmintézet és a Filmarchívum a saját oldalán összesen kilencven magyar filmklasszikus ingyenes, online hozzáférésének biztosításával járul hozzá a koronavírus miatt otthon maradni kényszerülők tartalmas szórakozásához. Közülük ajánlunk most néhányat, amelyek biztosan jókedvre derítenek a nehéz időkben is.

Isten hozta, őrnagy úr!(1969, rendezte: Fábri Zoltán, író: Örkény István)

Az olyan színészóriások, mint Latinovits Zoltán és Sinkovits Imre remeklését hozó szatíra a remek szórakozás mellett arra is alkalmas, hogy az otthonról tanuló diákok megtanulják rajta keresztül a groteszk fogalmát, vagy épp annak legkiemelkedőbb hazai művelője, Örkény István munkásságát, hisz a film az ő Tóték című kisregényéből készült.

Ludas Matyi(1949, rendezte: Nádasdy Kálmán, Ranódy László, író: Fazekas Mihály)

A filmtörténet első színes, egészestés magyar mozifilmje szintén irodalmi adaptáció, a reformkor egyik kiemelkedő művének játékos komédiaváltozata. Benne pedig a tragikusan fiatalon elhunyt színésznagyság, Soós Imre a rá oly jellemző ellenállhatatlan energiával leckézteti meg háromszor a szegényeken hatalmaskodó uraságot.

Régi idők focija(1973, rendezte: Sándor Pál, író: Mándy Iván)

Kell egy csapat! A valaha volt legjobb magyar focifilm mottója igazi szállóigévé vált azóta, a sportág hőskorába elvezető, Garas Dezső felejthetetlen alakítását hozó komédia pedig azok számára is egy kis enyhülést hozhat, akik a kedvenc sportágukat kénytelenek nélkülözni a karantén idején.

A tizedes meg a többiek(1965, rendezte: Keleti Márton)

Valószínűleg minden idők legjobb magyar vígjátékát alkotta meg a hatvanas évek közepén Keleti Márton a frontról lelépő csibész tizedes történetével, és olyan mondatokkal, melyek önálló életre keltek, sőt máig élnek. Az oroszok már a spájzban vannak! – ezen magyarok milliói nevettek már a bemutató idején is, azóta pedig még inkább. Kihagyhatatlan, és bármikor újranézhető klasszikus!

Sose halunk meg(1992, rendezte: Koltai Róbert)

Koltai Róbert maga írta és rendezte a saját főszereplésével készült filmet, amelyben jellegzetes humora a teljes fényében tündököl egy vállfaárus nagybácsi történetén keresztül, aki egyetlen nyár erejéig a szárnya alá veszi kissé esetlen unokaöccsét. Ez a nyár pedig a felnőtté válás nyara lesz.

Keménykalap és krumpliorr(1978, rendezte: Bácskai Lauró István, író: Csukás István)

A nemrég elhunyt meseíró, Csukás István emléke előtt is tisztelgünk a Keménykalap és krumpliorr listánkra válogatásával, amely talán a legismertebb és legjobban sikerült filmes adaptáció a műveiből. A titokzatos állatkerti lopás után nyomozó kissrácok kalandjai máig remek szórakozást nyújtanak az egész családnak, nem is beszélve Bagamériről, aki ugyebár a fagylaltját maga méri.

Szaffi(1985, Dargay Attila, író: Jókai Mór)

A még kisebbek számára is van ajánlatunk, bár Dargay Attila örökzöld rajzfilmjére is igaz az, ami a legnagyszerűbb mesékre, hogy a felnőttek számára is ugyanakkora élményt képes nyújtani, mint a piciknek. Jókai Mór A cigánybáró című regényén lazán alapuló történet mókás félreértések és kalandok sorozatán keresztül mesél a nehéz helyzetben való találékonyságról és derűről, amire alighanem most mindenkinek szüksége van.

A fenti filmeket, sok másik magyar klasszikus mellett keresd ide kattintva, a Nemzeti Filmintézet oldalán.