Elhunyt Allen Daviau Oscar-jelölt operatőr, a koronavírus-fertőzés okozta komplikációk miatt. Daviau Steven Spielberg számos filmjét fényképezte, köztük az E.T., a földönkívüli című sci-fit is.

Daviau, aki 2012-ben egy műtétet követően kerekesszékbe kényszerült, az utóbbi években egy filmesek és televíziósok számára fenntartott kaliforniai gondozóotthonban élt Woodland Hillsben, és szerdán ott hunyt el. Halálhírét az intézmény jelentette be - számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Az operatőr 1967-ben ismerkedett meg Steven Spielberg filmrendezővel, akivel - mint később nyilatkozta - "osztozott a filmek iránti rajongáson". Spielberggel először két rövidfilmet forgatott, majd az E. T., a földönkívüli című sci-fi klasszikust 1982-ben. Ő volt az operatőre az Indiana Jones és a végzet temploma című kalandfilmnek 1984-ben, a Bíborszín című drámának 1985-ben, és az 1987-ben bemutatott A nap birodalmának is.

Ötször jelölték Oscar-díjra: az E.T., a Bíborszín és A nap birodalma után a Barry Levinson rendezésében forgatott Avalonért (1990) és Bugsyért (1991) is.

Az amerikai látványtervezők céhe 1997-ben, az Amerikai Operatőrök Társasága 2007-ben tüntette ki életműdíjjal.

Spielberg 2007-ben felidézte, hogy második közös munkájuk, az Amblin című rövidfilm hozta meg mindkettejük számára az áttörést.

Amikor Spielberg értesült az operatőr betegségéről, levelet írt neki, amelyben felidézte a közös munkáikat, barátságukat. A levelet sokszor felolvasták az operatőrnek halála előtt.