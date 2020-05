Hollywood (Hollywood) 1. évadHazai netes premier: 05.01. (Netflix)

Ryan Murphy jelenleg az egyik legfelkapottabb televíziós alkotó Amerikában, aki a Kés/alatt, a Glee, az Amerikai Horror Story, a Póz és a Viszály után most Hollywood történetét írja újra. A sorozat sztorija a második világháború utáni álomgyári aranykort mutatja be egy feltörekvő ifjú filmes szemszögéből, és eljátszik a gondolattal, mi lett volna, ha a nemi és bőrszín alapú megkülönböztetést már akkoriban felszámolják?

Milliárdok nyomában (Billions) 5. évadHazai netes premier: 05.03. (HBO GO)

Az aktuális kínálat egyik legmagasabb minőségű drámasorozata a kezdetektől fogva két férfi, egy kérlelhetetlen államügyész és egy pénzügyi machinátor küzdelmét mutatta be, két zseniális színész (Paul Giamatti és Damian Lewis) és számos emlékezetes mellékszereplő közreműködésével. A negyedik évad tűzszünete után pedig a friss szezonban újra fellángol köztük a harc, ráadásul csatlakozik a sorozathoz a Vészhelyzetből és A férjem védelmében sorozatból oly jól ismert Julianna Margulies is.

Ez minden, amit tudok (I Know This Much Is True) 1. évadHazai tévés premier: 05.11. (HBO)

Mark Ruffalo kettős szerepben! A közkedvelt színész ikerpárt alakít a Wally Lamb bestselleréből készült sorozatban, amely egy család történetén keresztül mutatja be a huszadik századi Amerikát. A sorozat az ikerpár párhuzamos sorsára koncentrál életük különböző szakaszaiban, miközben egyikük látszólag normális életet él, a másik pedig paranoid skizofréniában szenved.

Nagy Katalin – A kezdetek (The Great) 1. évadHazai netes premier: 05.16. (HBO GO)

A híres-hírhedt cárnő fiatalkoráról szóló sorozat egy idealista és menthetetlenül romantikus lányról (Elle Fanning) mesél, aki az orosz birodalomba érkezik, hogy feleségül menjen Péter cárhoz, azonban nagyon mást talál, mint amire számított. Mindezt egy kitalált, szórakoztató és anakronisztikus történetben követhetik a nézők, melynek felelőse az a Tony McNamara, aki az Oscar-díjas A kedvenc című filmmel már bebizonyította, hogy mennyire ért a kosztümös udvari intrikákhoz.

Szerelemben, bűntényben (The Lovebirds)Hazai netes premier: 05.22. (Netflix)

Romantikus komédia és krimi egyszerre. A Netflix új, saját gyártású filmjének két főszereplője épp szakítás előtt áll, amikor belekeverednek egy csúnya gyilkossági ügybe, és ahhoz, hogy tisztázzák magukat, össze kell fogniuk. Hogy mindez pedig sziporkázóan vicces is legyen, arról többek között a Rögtönzött szerelem és az Übergáz komikussztárja, Kumail Nanjiani gondoskodik.