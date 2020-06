13 okom volt (13 Reasons Why) 4. évadHazai netes premier: 06.05. (Netflix)

Hogy a Netflix sorozata egy rendkívül kényes témával, a tinédzser öngyilkossággal alaposan beletrafált valamibe, az kiderült a 13 okom volt indulását követő reakciókból néhány évvel ezelőtt. Hogy mindez nem csak a témáról és provokációról szólt, az pedig kiderült abból, hogy immár a negyedik évad indul el a sorozatból júniusban. Egyben az utolsó is, így megtudhatjuk, hogyan záródik le az oly sokak érdeklődését felkeltő történet.

Az első áruló (Il traditore)Hazai netes premier: már elérhető a Cinego kínálatában

A koronavírus okozta járvány és a mozik bezárása épp Az első áruló tervezett mozis premierjének tett keresztbe, de ez az olasz maffiafilm most cserébe online debütál a hazai művészmozik új streamingszolgáltatója, a Cinego révén. A film megtörtént esetet dolgoz fel, annak a Tommaso Buscettának a történetét, aki a szicíliai maffia, a Cosa Nostra köreiből elsőként volt hajlandó tanúskodni a szervezet ellen, ezzel pedig óriási felfordulást okozott a nyolcvanas évek Itáliájában.

Nyomkeresők (Trackers)Hazai netes és tévés premier: 06.06. (HBO GO), 06.20. (Cinemax)

Három történet szálai keverednek össze az egzotikus környezetben, a dél-afrikai Fokvárosban játszódó minisorozatban. Gyémántcsempészetre szakosodott bűnözők akciója, nemzetközi terroristák titkos tevékenysége, valamint az állambiztonsági szervek nyomozása fér meg egymás mellett a Deon Meyer sikerregényéből készült szériában.

Perry Mason (Perry Mason)Hazai tévés premier: 06.22. (HBO)

Az amerikai krimiirodalom és tévétörténet legendás védőügyvédje új formában tér vissza a képernyőkre, sőt az HBO sorozatából azt is megtudhatjuk, hogyan lett belőle az, aki. Hiszen most lecsúszott magánnyomozóként találkozhatunk vele a harmincas évek Los Angelesében, aki sötét ügyek után kutatva próbálja megmenteni az ártatlanokat, és persze saját magát.

Eurovíziós Dalfesztivál: A Fire Saga története (Volcano Man)Hazai netes premier: 06.26. (Netflix)

Will Ferrell annyi más dolog után most az Eurovíziós Dalfesztiválból csinál viccet a Netflix új filmjében, és ha ezt ő teszi, akkor biztosak lehetünk benne, hogy igazán mókás lesz a végeredmény. Bizonyíték erre már az alábbi szokatlan előzetes is, amiben az izlandi Lars Erickssong (Will Ferrell) és Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams) adják elő a „Volcano Man" című paródiadalt.