1.Nemcsak a híres hollywoodi sztár édesapja, Jon Voight révén származik színészcsaládból, de az édesanyja, Marcheline Bertrand is ezt a szakmát űzte. Apai ágon német és szlovák, anyai ágon francia-kanadai, holland, lengyel és huron indián ősökkel is rendelkezik.

2.A teljes születései neve Angelina Jolie Voight, azaz a (francia eredetű, csinos jelentésű) Jolie igazából a második keresztneve. Amikor színészkedni kezdett, elhagyta a Voightot, és vezetéknévként kezdte használni a Jolie-t.

3.A keresztanyja a híres színésznő Jacqueline Bisset, a keresztapja a híres színész és rendező Maximilian Schell. Mivel Jon Voight pont együtt dolgozott kettejükkel A bíró és a hóhér című 1975-ös filmen, nem nehéz kitalálni, milyen körülmények között született meg a keresztszülői felkérés.

4.Gyerekkorában temetkezési vállalkozó szeretett volna lenni.

5.Rendkívül problémás tinédzsernek számított, krónikus álmatlanságban és étkezési zavarban szenvedett, saját bevallása szerint húszéves korára kipróbált minden létező drogot, és kétszer is megpróbált öngyilkos lenni. Ebből az egyik esetben egy hivatásos bérgyilkost igyekezett felfogadni, hogy így végezzen magával.

6.Az egyik első kamerák előtti munkája Lenny Kravitz Stand By My Woman című videoklipje volt, tizenhat évesen.

7.Az első nagy sikerét a Kifutó a semmibe című HBO-film hozta el, amiben egy hozzá hasonlóan gyönyörű, és hozzá hasonlóan zűrős karaktert, egy AIDS miatt tragikusan fiatalon elhunyt szupermodellt, Gia Carangit játszott el.

8.A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején hosszú évekig tartott fenn szeretői kapcsolatot Jenny Shimizu modell-színésznővel. Egy interjúban később egyértelműen biszexuálisnak vallotta magát.

9.Három férjet szedett össze három forgatáson. Jonny Lee Millerrel az Adatrablók, Billy Bob Thorntonnal a Vakrepülés, Brad Pitt-tel a Mr. és Mrs. Smith felvételei közben melegedett össze.

10.Utóbbi esetben viszont állítólag nem történt semmi köztük egészen addig, míg Pitt el nem vált (nagyon gyorsan) az akkori feleségétől, Jennifer Anistontól. Méghozzá azért, mert Jolie számára a nős férfiak tabunak számítanak, akkora traumát jelentettek számára gyerekkorában az apja hűtlenkedései.

11.Hat gyereke van, közülük három örökbefogadott, háromnak pedig Brad Pitt az apja. Az álompár első közös gyerekét, Shiloh-t persze óriási érdeklődés övezte, és a róla készülő első fotók jogait 4,1 millió dollárért adta el Jolie. A pénzt később jótékony célra fordította.

12.Az Észvesztő című filmért Oscar- és Golden Globe-díjat is kapott. De nem tartotta meg őket, az édesanyjának ajándékozta az aranyszobrokat.

13.Karrierje egyik legfontosabb szerepét jelentette az akcióhősnő Lara Croft, melynek révén egy generáció szexszimbóluma lett. A Tomb Raider-filmek viszont másképp is megváltoztatták az életét, a kambodzsai forgatásokon szembesült először a harmadik világban uralkodó szegénységgel, és azóta jószolgálati nagykövetként kiterjedt jótékonysági tevékenységet folytat.

14.Az egyik kedvenc hobbija a kések gyűjtése. Állatokból a hüllőket különösen szereti, neki is voltak már saját kígyói. Emiatt aztán semmilyen gondot nem okozott számára élő kígyóval forgatni a Nagy Sándor, a hódítóban.

15.Az elmúlt évtizedben már szinte alig játszott filmekben, inkább a (nem túl sikeres) rendezői karrierjére koncentrált. Csupán két Demóna-filmben és A tengernél című saját rendezésében láthattuk a vásznon. Ez a közeljövőben alaposan megváltozik, mert jelenleg négy, színészként vállalt filmje is bemutatóra vár, a Come Away című fantasy, a The One and Only Ivan című rajzfilm (ebben nyilván csak hangját adja), a Those Who Wish Me Dead című thriller, és az Örökkévalók, amivel ő is csatlakozik a Marvel-képregényfilmek világához.