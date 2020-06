A győri színházban nem csak színészként tevékenykedett Miksi Attila, művészeti titkárként, ügyelőként és rendezőasszisztensként is dolgozott.

A Szegedi Nemzeti Színházban kezdte karrierjét, innen került át Győrbe 1992-ben, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának óraadó tanárja is lett.

Élete során több kitüntetésben is részesült, a Győr Kultúrájáért díjat, a Magyar Televíziók Országos Szemléjén a Magyar vándor című úti filmért a Közönség-díjat, a Nyugat-Magyarországi Kisfilmes Fesztiválon a Töredék című alkotásért a Legjobb elsőrendezés-díjat is megkapta – írja Győri Nemzeti Színház a weboldalán.