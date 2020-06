Hatalmas filmrajongó létünkre is beleeshetünk abba a hibába, hogy különböző okokból kifolyólag elzárkózunk a nemzetközi filmművészettől. A hollywoodi filmipar legyőzhetetlen monopóliuma természetesen vitathatatlan, de olykor érdemes górcső alá venni más országok legbecsesebb alkotásait is. Bong Joon-ho tavaly filmtörténelmet írt a Paraziták című thriller-vígjátékával, mely négy Oscar-díjat is bezsebelt. Ezzel újra felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad elhanyagolni az idegen nyelvű alkotásokat. És ha már a koreai filmipart említjük, nem lehet elmenni a szenzációs koreai sorozatok mellett, melyekből bőven akad Netflixen, többek között magyar felirattal.

Az alábbi alkotásokat pedig vétek lenne kihagyni:

1. Bosszúra éhesen (Itaewon Class)Park Sae-ro-yi többszörös hátránnyal indul az életben: kirúgják a középiskolából, meghal az apja, és hosszú időt börtönben kényszerül tölteni, ami után - korábbi elítéltként - nagyon nehéz munkát találnia. Végül sikerül egy kis éttermet nyitnia Szöul nemzetközi negyedében, Itaewonban, ahol mindenfajta ember megfordul. A történet lényegi részéről szinte lehetetlen spolermentesen beszélni, de a magyar cím elég támpontot ad.

2. A szerelem siklóernyőn érkezik (Crash Landing on You)A romantika kedvelőinek tökéletes választás a Crash Landing on You, magyar címén a Szerelem siklóernyőn érkezik című sorozat. Yoon Sze-ri sikeres dél-koreai üzletasszony, aki egy siklóernyő baleset következtében az észak-koreai demilitarizált övezetben köt ki. A nőre véletlenül bukkan rá a járőröző Ri Jung-Hyuk százados, aki elől a kétségbeesett nő megpróbál elszökni. Ri a csapatával keresi a nőt, és végül saját falujában bukkan rá újra. Ri úgy dönt, elrejti Szerit, és titokban megpróbálják kijuttatni az országból. Arra azonban egyikük sem számít, hogy gyengéd érzelmeket kezdenek táplálni egymás iránt, ami megnehezíti az elválást. Ráadásul Ri ellensége, a magas rangú és korrupt Cso is keresztülhúzza a számításaikat.

3. Lájkolva (Love Alarm)A történet középpontjában egy applikáció áll, mely értesíti a felhasználóját, ha valaki a 10 méteres körzetében szerelmes belé. Ha valaki bekapcsolja az appot, érzelmeit nem tudja többé eltitkolni a világ elől. A Love Alarm applikáció futótűzként terjed el az országban, és végigkövethetjük, hogyan befolyásolja az emberek életét egy csapat végzős gimnazista életén keresztül. A főszereplő egy nehézsorsú, ám keményen dolgozó lány, aki egy nem mindennapi szerelmi háromszögbe keveredik.