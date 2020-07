Nostradamus nevét mindenki ismeri, hiszen több jóslata is bekövetkezett már. Sajnos a jövőlátó 2020-ra még több csapást ígért, ami még vár ránk.

Állítólag a koronavírust is megjósolta 2020-ra Nostradamus, ahogy a világ több nagyobb csapását is előre látta a 16. század híres jósa. A jövőlátó IX. Károly francia király udvari orvosa volt, emellett csillagász-asztrológus, misztikus jós és gyógyszerész is.

De nem csak a koronavírust jövendölte meg idénre, hanem gazdasági világválságot és klímakatasztrófát is, durva viharokkal, vulkánkitöréssel, földrengéssel, a tengerszint megemelkedésével.

És ha mindez még nem lenne elég, Nostradamus úgy vélte, 2020-ban tör ki a 3. világháború is, ami 27 évig tart majd.

Jóslata szerint Szaúd-Arábia és Irán között komoly konfliktus várható, és azt is látta, hogy Donald Trumpot nem sikerül leváltani. Ellenben az Egyesült Királyságnak új uralkodója lesz, ugyanis II. Erzsébet királynő halálát is erre az évre jövendölte – írta meg az Express.