Reni Santoni amerikai színész hosszú karrierje során olyan filmekben és sorozatokban szerepelt, mint a Strangers in the City, a Piszkos Harry, a Charlie angyalai, a Kobra vagy éppen a Texasi kopó. A kétezres években láthattuk még a Helyszínelőkben és Grace klinikában is. Santoni régóta küzdött a rákkal, végül egy hospice házban hunyt el 81 évesen - írja a Mirror.