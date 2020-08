Rab István virtuóz technikájáról ismert balett-táncos volt, aki még 1953-ban hagyta el Magyarországot és az Egyesült Államokban telepedett le. A Kossuth-díjas előadó 90 éves korában halt meg New Yorkban - írta meg a The New York Times.

Rab István és szintén balett-táncos felesége, Kováts (Kovach) Nóra 1953-ban disszidált Kelet-Berlinből Nyugatra. Szökésük a kommunista rezsimből nagy vihart kavart akkoriban, emiatt többször is szerepeltek a világsajtóban.

A halálának hírét mostani felesége, Candice Itow erősítette meg. Elmondása szerint, Istvánt augusztus 17-én gyomorbántalmakkal szállították kórházba, ahol másnap meghalt.