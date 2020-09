Az ikonikus duókról mindenki azt képzeli, hogy a való életben is olyan jó a kapcsolat közöttük, mint amilyen a képernyőn. A Szex és New York szereplői óta azonban megtanultuk, hogy ez nem feltétlenül igaz, és nem minden színész között van olyan összhang, mint a Jóbarátok szereplői között. Íme, még néhány olyan színész, akik a kamerákon kívül nem jöttek ki olyan jól egymással.

Luke és LorelaiHabár a Szívek szállodája című sorozat többnyire az egyedülálló anya – Lorelai – és a lánya, Rory szoros kapcsolatára összpontosít, a szerelmi életük is a középpontban van. Anya és lánya is többször szerelembe esik az évadok alatt, de Lorelai számára valójában csak egyetlen férfi létezett: Luke Danes. A képernyőn a közöttük lévő kémia az első perctől egyértelmű volt, és szeretnénk azt gondolni, hogy a való életben is nagyon jóban vannak, de ez egyáltalán nincs így. Habár ők nem utálják egymást, a kamerákon kívül egyáltalán nem voltak, és nincsenek sem szerelmi, sem baráti kapcsolatban.

Richard Castle és Kate BeckettA Castle című sorozat két főszereplője között is szikrázik a levegő a sorozatban, ami a sorozaton kívül is így volt, csak nem a jó értelemben. A folyamatos feszültség egy idő után elviselhetetlenné vált, ezért a Kate Beckett nyomozót alakító színésznő, Stana Katic hirtelen kilépett a sorozatból. 2015-ben, 6 évad után hagyta ott a szériát a híresztelések szerint kollégája, Nathan Fillion követelte, hogy írják ki a sorozatból. A színésznő 2018-as interjújában ezt nem erősítette meg, csak annyit mondott, nagyon durva lezárás volt.

Blair és SerenaA pletykafészek című sorozatban rengeteg volt az intrika, Blair és Serena a rengeteg hullámvölgy ellenére azonban mindig visszataláltak egymáshoz. Barátságuk még a vitáikkal együtt is ikonikussá vált, hiszen hibáikkal együtt fogadták el a másikat. A való életben azonban egyáltalán nem volt akkora összhang közöttük, mint a képernyőn. Végül a sorozat egyik dolgozója elárulta, Leighton Meester és Blake Lively egyáltalán nem voltak barátok a képernyőn kívül, nagyon különböznek egymástól.

Phoebe és PrueA Bűbájos boszorkák a képernyőn a gonosz, természetfeletti erőkkel veszik fel a harcot közösen, a kamerákon kívül azonban egymással harcoltak. Nem volt valami varázslatos a hangulat a forgatásokon Shannen Doherty és Alyssa Milano kapcsolata miatt. A harmadik évadra már csak akkor szóltak egymáshoz, ha feltétlenül muszáj volt. A műsor készítői mindent bevetettek, hogy sikerüljön rendezni a két szereplő kapcsolatát, de rá kellett jönniük, hogy csak egyetlen megoldás létezik: valakinek távoznia kell. Shannen Doherty 2001-ben lépett ki a sorozatból, de a viszályuknak soha nem lett vége.