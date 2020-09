1.Colin Andrew Firth néven született az angliai Grayshottban, mindkét szülője egyetemi tanárként dolgozott.

2.Kéthetes korában a családja Nigériába költözött, mivel az édesapja ott kapott állást. Négyéves koráig éltek az afrikai országban.

3.Ez az élmény, és a családi történetek (a nagyszülei metodista misszionáriusok voltak) is magyarázhatják, hogy Colin Firth elkötelezett támogatója a Survival International nevű szervezetnek, ami a világ törzsi környezetben élő népeinek megmentését tűzte ki céljául.

4.A két testvére, Katie és Jonathan Firth is színész, utóbbit például a Luther vagy az Üvöltő szelek című filmekben is láthattuk.

5.Colin Firth karrierjében az áttörést Mr. Darcy szerepe hozta meg a Büszkeség és balítélet című sorozatban, és később a Bridget Jones-filmekben is eljátszotta a figura egy modern-ironikus változatát, így nagyon hozzánőtt ez az angol férfiideál figura. Ehhez képest, amikor először megkapta a szerepet, a testvére így reagált a hírre: „Darcy? De hát neki szexinek kéne lennie, nem?".

6.Mr. Darcyként emlékezetes bunyóba is keveredett a filmvásznon Hugh Grant-tel, akivel nem csak a pályájuk futott párhuzamosan, de még a születésüket is csupán egy nap választja el egymástól: Grant 1960. szeptember 9-én, Firth 1960. szeptember 10-én látta meg a napvilágot. A Hugh Grantet köszöntő cikkünket itt olvashatod.

7.A színészi példaképeinek Spencer Tracyt, Paul Scofieldet és Peter O'Toole-t tartja.

8.Noha több szavazáson is beválasztották a világ legszebb emberei közé, ő saját magát semleges külsejűnek tartja. „Olyan arcom van, amivel meg lehet csinálni azt is, hogy a valóságosnál sokkal jobban, és azt is, hogy sokkal rosszabbul nézzen ki, a céltól függően."

9.A két legnagyobb sikert hozó filmszerepében egyaránt George nevű karaktert játszott. Az Egy egyedülálló férfi és A király beszéde főszerepeiért egyaránt Oscarra és Golden Globe-ra is jelölték, az utóbbiért pedig el is nyerte a díjakat.

10.Előadóművész létére a táncolás és az éneklés sosem tartozott a kedvencei közé, ezért aztán a Mamma Mia! forgatása a saját bevallása szerint „nagyon messzire" vitte a komfortzónájából.

11.Három gyermeke született. Az első Meg Tilly színésznőtől, akivel hosszú évekig élt kapcsolatban. A másik kettő Livia Giuggioli producertől, aki 1997 óta a felesége, noha nemrég bejelentették a különélésüket.

12.A felesége olasz nemzetiségű, és Colin Firth is folyékonyan beszél olaszul, sőt olasz állampolgársággal is rendelkezik.

13.Ő az egyik társszerzője egy olyan tudományos szakcikknek, ami azt vizsgálta, mennyiben más fizikailag a különböző politikai nézeteket valló emberek agya. A kísérletekkel alátámasztott tanulmány arra jutott, hogy létezik kimutatható különbség például a konzervatívok és liberálisok agyfelépítése között.

14.Szépirodalmi mű is fűződik a nevéhez. A neves író Nick Hornby által szerkesztett, autista gyerekek megsegítését célzó Speaking With the Angel című jótékonysági kötetben jelent meg egy novellája.

15.Legközelebb a filmvásznon a Supernova című filmben láthatjuk, amint Stanley Tucci-val alakítanak egy évtizedek óta együtt élő párt, akik egyikük súlyosbodó korai demenciája miatt elindulnak meglátogatni a barátaikat és családtagjaikat szerte Európában.