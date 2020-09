A koreai hullám - vagy nemzetközileg ismert nevén a hallyu - az 1990-es években indult kulturális jelenség, amely a dél-koreai kultúra, legfőképp a filmek, televíziós sorozatok és a zene külföldi terjeszkedését jelenti. A koreai zenéről sokaknak a Psy féle Gangnam style juthat eszébe, amely elsőként érte el az egymilliárdos megtekintést Youtube-on. Ha azonban valaki tájékozottabb a témában, az tudja, hogy a K-Pop slágerek nap, mint nap döntögetik a világrekordokat a legnépszerűbb videómegosztón. Az egyik híres koreai lánybanda, a Blackpink csupán egy nap alatt érte el a nyolcvanmilliós nézettséget, a BTS legújabb Dynamite slágere pedig mindössze pár hete jött ki, de máris 356 milliós megtekintéssel bír.

A koreai hullám másik fontos exportja – az egyre populárisabb - koreai filmek és sorozatok. Az 1990-es évek elején stagnáló koreai filmipar fellendüléséhez nagyban hozzájárult a kormány pénzügyi-stratégiai támogatása. A koreaiak eltökélt célja volt követni a hollywoodi sikermintát, ennek eredményeképp az olyan óriáscégek, mint a Daewoo, a Hyundai vagy a Samsung médiaipari leányvállalatokat hoztak létre és rengeteg pénz fektettek a filmiparba. Ezek a vállalatok abban is újat mutattak, hogy jól fizető munkát és állandó képzést ajánlottak a frissen végzett filmeseknek.

„Esztétikai szempontból vonzó, gazdasági szempontból jövedelmező, kulturális szempontból impozáns, kifinomult technológiát használ és ideológiai szempontból önelemző."

- Fogalmazott az indianai Notre Dame Egyetem professzora.

Bong Joon-ho tavaly filmtörténelmet írt a Élősködők című thriller-vígjátékával, mely négy Oscar-díjat is bezsebelt. Ezzel újra felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad elhanyagolni az idegen nyelvű alkotásokat. Fontos itt megemlíteni a szenzációs, és egyre népszerűbb koreai sorozatokat, melyekből bőven akad Netflixen, többek között magyar felirattal. A koreai dorama a koreai hullám részeként nem csak Ázsiában, de Amerikában és Európában is kedvelt műfaj, a leghíresebb alkotásokat számos országban hagyományos televíziócsatornák is vetítik. A palota ékköve című sorozatot például 91 ország vásárolta meg, köztük Magyarország is.