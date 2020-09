A sztároknak olykor nagy áldozatokat kell hozniuk az álomszerepért, sokszor teljesen meg kell változtatniuk a külsejüket, például le kell adniuk jó pár kilót. Ez senkinek sem megy könnyen, pláne ha csupán néhány hónap van rá, és nem kevés súlyveszteséget várnak el tőlük. Natalie Portman, Beyoncé és Matthew McConaughey is drasztikusan lefogyott egy film kedvéért, sokan bevallották utána, szörnyű időszak volt, mert borzasztó sanyargatásnak tették ki a testüket.

Matthew McConaughey

Szinte sokkolta világot Matthew McConaughey külseje a Mielőtt meghaltam című filmben, az amúgy sem túlsúlyos színész ugyanis 21 kilótól szabadult meg. McConaughey-t a legtöbbször a sármőr szerepében láthattuk a filmvásznon, itt viszont egy HÍV fertőzött férfit alakított, ezért fogyott le 65 kilóra. De hogy sikerült a döbbenetes fogyást véghez vinnie? Drasztikus diétával: reggelire két tojásfehérje cukormentes kólával, ebédre natúr csirkemell, vacsorára szintén egy diétás kóla. Úgy tűnik, megérte a sok szenvedés, hiszen Oscar-díjjal jutalmazták alakítását.

Joaquin Phoenix

A színész a tavaly bemutatott Joker filmmel futott be igazán. Joaquin Phoenix mindent beleadott a szerepbe mind mentálisan, mind pedig fizikálisan alaposan felkészült. Ennek része volt, hogy 23 kilót adott le, így 55 kilót mutatott alatta a mérleg. A sztár ezt úgy érte el, hogy szinte csak almát, salátát és zöldbabot evett. Phoenix nem tagadta, szinte már megszállottan méregette a grammokat, mondhatni kezdett beleőrülni.

Natalie Portman

A színésznő a Fekete hattyú című filmben egy balerinát alakított, így muszáj volt neki pehelysúlyúra fogynia. Ezt az is segítette, hogy napi 8 órát edzett, és 16 órát dolgozott a filmen. De ehhez persze szigorú diéta is társult. Natalie állítólag többször kiborult, a hírek szerint ugyanis gyakorlatilag répán, grapefruiton, mandulán és mogyorón élt hetekig. Így adott le 9 kilót, az amúgy nádszálvékony színésznő a szerep kedvéért.

Beyoncé

Az énekesnő a Dreamgirls című film miatt kezdett drasztikus diétába, hogy megszabaduljon 7 kilótól rövid időn belül. Ezt pedig úgy érte el, hogy állítólag két hétig csakis vizet ivott olykor cayenne borssal és juharfa sziruppal megízesítve, illetve néha egy kis zöldséget elrágcsált. Beyoncé a gyors eredmény ellenére senkinek sem javasolja ezt a módszert, ő sem szeretné újra kitenni a testét ilyen mértékű sanyargatásnak.

Anne Hathaway

A színésznő csupán napi 500 kalóriát vitt be amikor a Nyomorultak című filmre készült. Ez pedig borzasztó kevés hiszen az átlag kalóriabevitel 2000-2500 körül mozog. Ám ő azért fogyasztott is némi szilárd ételt Beyoncéval ellentétben, de csak zabpelyhet, retket és humuszt evett. Saját bevallása szerint nagyon rosszul viselte ezt az időszakot, és nem feltétlen a helyes diétát választotta.

Christian Bale

A sztár szintén jó pár kilót leadott, amikor A gépész című filmre készült. Christian Bale még Anne Hathaway-nél is kevesebb kalóriát vitt be, mindössze napi 300-at. Csupán almán és tonhal konzerven élt, ezekből is csak napi egyet-egyet fogyasztott, illetve rengeteg vizet, és kávét ivott. Így szabadult meg közel 30 kilótól, és lett mindössze 54 kilós. Ráadásul a forgatások befejezése után, hat hónapja volt, hogy felkészüljön Batman szerepére, amihez 45 kilót szedett vissza.