Talán nem is kérdés, a Columbo filmeket minden korosztály ismeri. Vannak, akik igazi rajongóvá váltak, és a folyamatos televíziós ismétléseknek köszönhetően szinte minden részt betéve ismernek, mások azonban mára unalmasnak, elavultnak találják a slampos detektív epizódonként másfél órás nyomozását. Pláne, hogy a gyilkost a néző a hadnagynál korábban ismeri meg. Ha te igazi fanatikus vagy, biztos többet tudsz a sorozat hátteréről és a Columbót megformáló Peter Falk és szerepe viszonyáról, de lehet, hogy még neked is tudunk újat mondani.

1. De hogy hívják a hadnagyot?

Ugye, hogy te sem tudod Columbo keresztnevét? Nem véletlenül, ugyanis ez a 13 évad alatt egyszer sem hangzik el a sorozatban. Vannak, akik megfigyelték, hogy néhány részben a Frank név látható a rendőrigazolványában, ám a sorozat egyik alkotója, William Link, és maga Peter Falk is azt vallja, hogy a nyomozónak nincs neve, ő csak Columbo hadnagy és kész.

2. Kérdéses volt a karaktere: jól fésült szépfiú vagy slampos fickó legyen?

Az eredeti koncepció szerint Columbo karaktere egy igazi jól öltözött, simulékony úriember lett volna, ám a szerepre kiválasztott Peter Falk ezt felülírta, így ismerhettük meg a rendetlen és slampos megjelenésű, ráadásul folyton szivarozó Columbót. Eleinte kétséges volt, hogy a közönség megszereti-e, de nagyon gyorsan eldőlt a sorsa, ugyanis hatalmas siker lett. A karakteren túl a ruhatárát is maga Peter Falk alakította ki, a színész legtöbbször a saját ruháiban forgatott. A szivarozást is ő tette a karakter sajátjává, hiszen egész életében dohányzott.

Ugye ismerősen cseng? A főszerepben Peter Falk, magyar hangja: Szabó Gyula. A szórakozott hadnagy karakteréhez számunkra hozzá tartozik Szabó Gyula hangja, ezzel teljes a mi Columbo-élményünk.

3. A sosem látható, de folyton emlegetett "szereplő": Columbo felesége

Columbo ugyan szinte minden epizódban megemlíti a feleségét, gyakran beszél vele telefonon, sőt, olyan rész is volt, hogy a temetését is megrendezték, mégsem látta soha, senki. Mármint a sorozatbeli asszonyt. Peter Falk neje azonban nagyon is valós személy, Shera Danese összesen hat Columbo-epizódban tűnt fel, és minden alkalommal más karaktert formált meg.

4. A legendás basset hound - Columbo kutyája

Columbo bassetje valójában nem egy, hanem két kutya volt, de egyik sem kapott nevet, Az egyik epizódban el is hangzik, hogy a kutya neve csak annyi, hogy kutya. Az első kutya, aki a szerepet játszotta, öreg volt, és mikor elpusztult, egy fiatalabb basset hound vette át a szerepét, akit viszont minden felvétel előtt öregebbre kellett sminkelni. "Ülök a sminkes székében, és mellettem egy másik sminkes a kutyán dolgozik.Velem pillanatok alatt végeznek, aztán a kutyára kell várnom, mert még nem végeztek a sminkjével" - mesélte egyszer újságíróknak Peter Falk.

Létezik egy legenda, miszerint Peter Falk a híres magyar újságíró, Falk Miksa leszármazottja, így 2014-ben szobrot állítottak Magyarországon Columbónak a Falk Miksa utca és a Szent istván körút kereszteződésében. A szobor roppant népszerű, szinte minden arra járó turista fotózkodik vele.

5. Új zsáner: a Ki tette? helyett a Hogy kapják el? a kérdés

Columbo új zsánert honosított meg azzal, hogy a "ki tette?" típusú detektívtörténetek helyett egy "hogy kapják el?" típusút kínál a nézőnek.

+1. Ezt az epizódot Peter Falk rendezte

Peter Falk egy alkalommal maga is rendezett egy epizódot a sorozatból: ez volt az első évad hetedik, utolsó része, a Gyilkosság tervrajz alapján.