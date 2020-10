Legalább 2021. május végéig zárva maradnak a nagy New York-i színházak - jelentette be pénteken a producereket tömörítő Broadway Szövetség. A híres manhattani teátrumi negyed, a Broadway színházai március 12-én zártak be hirtelen a koronavírus-járvány miatt és azóta már többször elodázták az újranyitást, legutóbb január 3-ig. A bezárás idején 31 darab ment a színpadokon és 16 premiert terveztek.