1.

Angela Brigid Lansbury néven született 1925. október 16-án Londonban. Az édesapja angol politikus, az édesanyja ír színésznő volt.

2.

Színésznő édesanyjával két filmben is játszottak együtt, az 1945-ös Dorian Grey arcképében, és az 1951-es Kedves hölgyben.

3.

A nővére révén sógornője lett annak a Peter Ustinovnak, aki hozzá hasonlóan eljátszotta Agatha Christie híres nyomozóinak egyikét. Lansbury A kristálytükör meghasadt filmváltozatában alakította Miss Marple-t, Ustinov pedig nyolc különféle mozis és tévés produkcióban is belebújt Hercule Poirot bőrébe. Ezek közül a Halál a Níluson esetében együtt szerepeltek a filmvásznon Lansbury-vel is (aki ez esetben természetesen nem Miss Marple-t játszotta).

4.

Nagy-Britannia második világháborús bombázása elől menekülve költözött édesanyjával és testvéreivel az Egyesült Államokba, ahol tizenévesen színészetet kezdett tanulni.

5.

Tehetségét látva a kor egyik legnevesebb filmstúdiója, az MGM szerződtette. Szerették volna megváltoztatni a nevét Angela Marlowe-ra, de ő nem hagyta.

6.

Rögtön élete első mozifilmjéért (Gázláng) Oscar-díjra jelölték, a következő évi gálán a Dorian Grey arcképéért pedig újra. Ő jelenleg a legidősebb olyan személy, akit valaha Oscarra jelöltek. Hagyományos módon sohasem nyerte el a díjat, de 2014-ben az Amerikai Filmakadémia egy tiszteletbeli életmű-Oscarral jutalmazta.

7.

A legrangosabb televíziós díjnak számító Emmy-vel is hasonlóan járt. Összesen tizennyolcszor jelölték (ebből tizenkétszer a Gyilkos sorokért), és egyszer sem kapta meg, ezzel csúcstartó.

8.

Már a harmincas évei második felében váltott a karrierjében, és elkezdett idősebb nőket, jellemzően anyafigurákat játszani. A mandzsúriai jelölt esetében például csak három, a Kék Hawaii esetében pedig csak tíz évvel volt idősebb Laurence Harvey-nál, illetve Elvis Presley-nél, akiknek az édesanyját alakította.

9.

Kétszer ment férjhez. Az első, rövid életű házasságát mindössze húszévesen kötötte a hollywoodi sztár Richard Cromwell-el, akiről saját bevallása szerint csak évekkel később tudta meg, hogy titokban meleg. A második férje Peter Shaw színészügynök-producer volt, akivel ötvennégy éven át, a férfi haláláig tartott a házasságuk.

10.

Amagyar nézők közül a legtöbben talán a Gyilkos sorok című tévésorozatból ismerik Angela Lansburyt, amiben bűnügyeket megoldó krimiírót játszott. A széria tizenkét évadon át futott, ezzel minden idők egyik leghosszabb krimisorozata lett.

11.

A kedvenc írója F. Scott Fitzgerald, a kedvenc tévésorozatainak pedig a Seinfeld és a Roseanne című komédiákat tartja.

12.

Ő énekli A szépség és a szörnyeteg rajzfilmváltozatának Oscar-díjas betétdalát, hiszen az eredeti verzióban ő adta Mrs. Potts, azaz Kanna Mama hangját.

13.

A saját filmjei közül az If Winter Comes, The Purple Mask és In the Cool of the Day hármast tartja a legrosszabbul sikerültnek. Legjobbakat nem tud választani.

14.

Brit, amerikai és ír állampolgársággal is rendelkezik. A hetvenes években hosszabb ideig élt Írországban is. Jelenleg a legtöbb időt a New York-i otthonában tölti.

15.

A hivatalos neve immár Dame Angela Lansbury, hiszen a brit lovagrend tagja az angol királynő 2014-es kitüntetése óta.