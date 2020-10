1.Jean-Claude Camille François van Varenberg néven született 1960. október 18-án Brüsszelben.

2.A Jean-Claude Camille François van Varenbergből úgy lett a filmes karrierje kezdetén Jean-Claude Van Damme, hogy művésznévnek valami rövidebbet (micsoda meglepetés), ütősebbet, jobban megjegyezhetőt szeretett volna. A Van Damme az apja egyik barátjának vezetékneve, ami megtetszett neki, és kölcsönvette a célra.

3.Gyerekkorában egy spanyol dajkája volt, emiatt szinte mindent megért, amit spanyolul mondanak neki. Ugyanakkor megszólalni nem nagyon tud spanyolul, de előfordult, hogy ha ilyen nyelvterületen készítettek vele interjút, akkor a kérdések spanyolul hangzottak el, ő pedig angolul válaszolt.

4.Tízéves korában kezdett el harcművészetekkel foglalkozni. Az édesapja vitte el karate edzésre, mert úgy látta, hogy a fia túl csenevész.

5.Ettől kezdve versenyszerűen sportolt, karatéban és kick-boxban is profi vált belőle. Tagja volt a belga válogatottnak, és Európa-bajnoki címet is szerzett.

6.Tinédzserként a harcművészet mellett öt évig tanult balettozni is. Állítja, hogy ha valaki túlél egy balettos edzést, utána bármilyen sport már gyerekjáték. A balett pedig hozzásegítette ahhoz is, hogy később a spárgázás váljon az egyik védjegyévé.

7.A sportkarrierjét mindössze huszonkét évesen fejezte be, és ezután Los Angelesbe költözött, hogy megpróbáljon betörni a filmiparba. A Frédi és Béni rajzfilmekből tanult angolul, miközben dolgozott pizzafutárként, limuzinsofőrként, pincérként és kidobóként is.

8.Utóbbi melót Chuck Norris egyik bárjában kapta, aki később hozzásegítette élete első színészi szerepéhez is az Ütközetben eltűnt című akciófilmjében.

9.A nyolcvanas évek egyik emblematikus akciófilmjében, a Ragadozóban őt szerződtették eredetileg Arnold Schwarzenegger nagy ellenfelének, a földönkívüli Predatornak a szerepére. Van Damme azonban nagyon szenvedett a vastag gumimaszkok alatt, és az sem tette boldoggá, hogy mivel a filmben nem látszik az arca, így színészi kreditet sem kap érte a stáblistán. Vélhetően ez a hozzáállása is közrejátszott abban, hogy amikor forgatás közben újratervezték a Predator külsejét, Van Damme-ot is lecserélték.

10.A nagy áttörést a Véres játék című harcművészeti film hozta el a számára, pedig majdnem be sem mutatták a mozikban. A Hong Kongban forgatott film első változata ugyanis annyira rosszul nézett ki, hogy a producerek két évre elsüllyesztették a fiókba. Végül csak Van Damme állhatatos könyörgése, és az újravágásban vállalt szerepe révén kapott mozibemutatót a film, ami aztán az év egyik nagy sikere lett, másfél millió dolláros költségvetéséhez képest termelve harmincmilliót világszerte.

11.A kilencvenes években akkora sztárnak számított, hogy visszautasított egy olyan három filmre szóló szerződést is, aminek értelmében tizenkét millió dolláros gázsit kapott volna produkcióként. Ő húszmilliót akart, amennyit akkoriban a világ legjobban fizetett férfiszínésze, Jim Carrey kapott.

12.Soha nem az elmélyült színészi alakítások számítottak az erősségének, és Arany Málna-díjra is többször jelölték. Egy alkalommal meg is kapta, 1998-ban Dennis Rodman és ő lettek a Legrosszabb filmes duó a Nyerő páros című filmért.

13.A kilencvenes évek második felében annyira rászokott a kokainra, hogy napi tíz grammot is elfogyasztott belőle. Nem meglepő módon elkezdett hangulatingadozásoktól és depressziótól szenvedni, egy alkalommal pedig le is tartóztatták, amikor nem épp józanul vezetett. Szakemberek segítségével sikerült leszoknia, és talán minden baj forrását is megtalálnia, hisz végül egy kezdetektől fennálló bipoláris zavart is megállapítottak nála.

14.A jó útra térésben jelentős segítséget kapott Gladys Portuguestől, aki 1999 óta felesége. Van Damme korábban már négy alkalommal is megnősült, és ezek közül az egyik esetben szintén Gladys Portuguest vette el.

15.Sylvester Stallone egy interjújában elmesélte, hogy egy nála tartott partin Van Damme-nak annyira elege lett Steven Seagal hencegéséből a harcművészeti képességeit illetően, hogy kihívta egy kis bunyóra az udvaron. Seagal ezt követően inkább észrevétlenül lelépett a buliból, amin Van Damme annyira felhúzta magát, hogy utánament egy night klubba, és újra kihívta. Stallone szerint „Van Damme egyszerűen túl erős volt. Nem csodálom, hogy Seagal inkább nem kért belőle."