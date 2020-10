A nagysikerű Tomi és a vírus című rajzfilm még a járvány első hullámában készült. Ám az alkotók, a Tavaszi házaspár úgy döntöttek, folytatást is késztenek a második hullámra való tekintettel. Ebben pedig már Müller Cecília és Győrfi Pál is helyet kaptak.

A Tomi filmek igen népszerűek a YouTube-on, különösen a Tomi és a vírus című tavasszal készült alkotás nyerte el a rajongók tetszését. Éppen ezért az alkotók, a Tavaszi Házaspár eldöntötte, hogy most először készítenek egy folytatást az adott epizódból.

„Míg a tavasszal megjelent Tomi és a vírusban a vécépapír-felvásárlási láz, az otthontanulás, az időseknek történő bevásárlás és Orbán Viktor bejelentése állt a középpontban, a mostani, második részben a szórakozóhelyek 23 órakor történő bezárása, a buszokon kötelező maszkviselés, a védőfelszereléseken nyerészkedő kereskedők, a tünetek és a koronavírus-tesztelés áll a középpontban" – árulta el a Ripostnak Vass Mónika, majd hozzátette nagy hajtóerőt jelentett számára, hogy Orbán Viktor mellett ezúttal Győrfi Pált és Müller Cecíliát is megrajzolhatta.



Győrfi Pálnak is nagyon tetszett a rajzfilm, szerinte remekül ábrázolták a karakterét, különösen a füleit. De hozzátette:

„Ugyanakkor felhívnám a figyelmet, hogy a maszkok több szereplőnél is csak a szájat takarják, holott az orrot is fedniük kell."