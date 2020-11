ByeAlex, Metzker Viktória vagy Dzsúdló a legjobb hazai előadó? Az Irie Maffia vagy a Carson Coma együttes az erősebb? Sok meglepetés várható november 8-án az MTV EMA 2020-as gáláján. A nemzetközi popsztárok, mint Billie Eilish, Lady Gaga vagy Dua Lipa versenyét megelőzően a Legjobb magyar előadó díja is gazdára lel. A show előtt 18:00-tól a cím jelenlegi védője, Király Viktor élőzik a jelöltekkel az MTV Hungary Facebook-oldalán.

Az MTV EMA 2020-as virtuális gáláján többek közt kiderül az is, hogy melyik lesz az év dala és ki rendelkezik a legnagyobb rajongótáborral. Rúzsa Magdi, a Follow the Flow és Király Viktor – ki lesz a következő a legjobb hazai zenészek sorában? Természetesen erre a kérdésre is választ kaphatunk, szerencsére nem kell a gálaest végéig tűkön ülni, hogy megtudjuk, ki lesz a Legjobb magyar előadó.

Az MTV EMA hazai nagykövete, Király Viktor vezetésével 18:00-tól egy beszélgetést láthatnak a rajongók, az énekes a 2020-as jelölteket kérdezi a csatorna Facebook-oldalán. A győztes kihirdetése előtt csatlakozik a chatbe az Irie Maffia, a Carson Coma, Metzker Viki, Dzsúdló és ByeAlex is, hogy a 20:00-kor kezdődő pre-show-nak megágyazzanak, és többek közt megosszák azt is, hogy milyen érzés az MTV EMA idei shortlistjében szerepelni. A Legjobb magyar előadó kilétéről 19:00-kor hull le a lepel, szintén a Facebook-élő segítségével.