Óz, a csodák csodája (1939)

A boszorkányok legfőbb előfordulási helye persze a mese, a filmvásznon pedig ebből következően a mesefilmek. Az Óz, a csodák csodája pedig minden idők egyik leghíresebb, elsőként színesben forgatott mesefilmje, ráadásul felvonultat jó és rossz boszorkákat is. A forgószél repítette kislány, Dorothy előbb egy jó boszitól kap piros varázscipőt, majd a gonosz, vasorrú Keleti Boszorkány fenekedik ellene, mindhiába.

Az eastwicki boszorkányok (1987)

Cher, Susan Sarandon és Michelle Pfeiffer – nem akármilyen sztárszereposztásban láthatjuk kisvárosi fiatal özvegyként, majd boszorkányként ennek a filmnek a főszereplőit. Ha pedig ehhez még hozzávesszük Jack Nicholsont is, aki sármos és bűbájos, sőt ördögi férfiként hozza elő belőlük a boszorkányos képességeiket, akkor már mindenki sejti, hogy miért ajánljuk a filmet. A John Updike regényéből készült film persze igazából a női vágyakról szól a maga viccesen szatirikus módján.

Földre szállt boszorkány (2005)

Vannak olyan boszorkányok is, akik nem seprűn lovaglásra, hanem hétköznapi életre és családra vágynak. Ilyen a Földre szállt boszorkány Nicole Kidman alakította főhősnője, aki megpróbál beilleszkedni az átlagemberek mindennapi életébe, ám ez annyira jól sikerül neki, hogy még egy boszis tévésorozat főszerepére is kiszemelik. A film egyik poénja az, hogy egy ilyen sorozat létezett a valóságban is, mely 1964 és 1972 között nagy sikerrel futott Amerikában, elhitetve a háziasszonyokkal, hogy kicsit mindannyian csodás boszorkák.

Csillagpor (2007)

Michelle Pfeiffer olyan boszorkányt játszik ebben az egyedi humorú fantasy-ben, aki vénségesen vén és rettenetesen csúnya már, a nővéreivel él együtt egy lepattant kastélyban, és egy égből véletlenül lehullott csillaglány szívére van szüksége ahhoz, hogy visszaállítsa a szépségét. Addig ilyen-olyan varázslatokkal még fiatalnak tud látszani, de a mágikus smink is kevés az idő hatalma ellen – a főszerepben pedig Hollywood egykori babaarcú szépsége elcsúfítani is engedte magát.

Demóna (2014)

Angelina Jolie-nak oly sok minden állt jól a karrierje során, és a gonosz boszorka szerepe is ezek közé tartozott. Ebben a fordított (és később folytatást is kapott) Csipkerózsika-történetben a nagyon fiatal és nagyon bájos Elle Fanning-et ijesztgette a nézőkkel együtt, hiszen egy boszorkány sem tűrheti a fiatalabb riválisokat.

A boszorkány (2015)

Lassú folyású, rendkívül míves és rendkívül félelmetes horrorfilm A boszorkány, melyben egy erdő szélén élő amerikai telepescsalád életében jelenik meg a fekete varázslat, a szépséges és ártatlannak tűnő lányukon keresztül. Legalábbis ezt hiszik, és a film végéig mi sem lehetünk benne biztosan, mi következik a hiedelmeikből.

Boszorkányok (2020)

Charlie és a csokigyár, A barátságos óriás, A fantasztikus Róka úr – csak néhány azok közül a népszerű történetek közül, amelyek az angol meseíró Roald Dahl képzeletének szülöttei, és amikből nagysikerű mozifilm is készült. Ehhez csatlakozhat most egy nagymamájához költöző, ott veszedelmes boszik közé csöppenő kisfiú történetével a Boszorkányok is.