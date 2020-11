Az idei MTV EMA-t a járványhelyzetre való tekintettel rendhagyó módon, több helyszínről jelentkezve állították össze, amiben a európai zenei ünnep történetében először Magyarország is szerepet kapott. A ma este 9 órától a magyar MTV-n is sugárzott virtuális show-ban az egyik díjvárományos DJ szupersztár, David Guetta a Széchenyi Gyógyfürdő medencéjében felállított színpadon mutatja be zenei produkcióját. Palvin Barbara kalauzolásával a műsor Budapest mellett Veszprémből és Esztergomból is bejelentkezik. Guettát követve jövőre már a nemzetközi zenei világ több nagy előadója is mind Magyarországon lép majd színpadra!

Az MTV EMA díjátadók a látványos show-ról, a szórakoztató és vagány fellépésekről, valamint a közönség kedvenceiről szólnak, hiszen a díjat hagyományosan a rajongók által beküldött szavazatok alapján adják át a legnagyobb csillagoknak.

Az MTV EMA-t világszerte 180 országban közvetítik.