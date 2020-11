Sokáig kitartott, és optimistán nézett a jövőbe Benkő László, noha gyakorlatilag kórházról kórházra járt az utóbbi időben. Mégis reményt adott neki a tudat, hogy hamarosan színpadra állhat a Omegával. Ám a járvány miatt ez egyre távolabbinak tűnt, így a zenész hangulata is egyre rosszabb lett, az utóbbi időben már depressziós volt

„A felesége, Zsuzsa és a lánya, Dóri mindennap bement hozzá, meglátogatta. Ők is mondták, hogy ezúttal nagyon rossz az állapota, egész nap aludt, s ha egy kis időre felkelt, akkor sem volt igazából teljesen magánál. Nem lehetett már vele kommunikálni, s a depresszió is elhatalmasodott rajta. Bár évekig tartotta magát és reménykedett, az utóbbi hónapokban már kilátástalannak látta a helyzetét. Őt a tervek és az Omega tartotta életben, erőt adott neki a tudat, hogy bármikor visszatérhet, ha már jobban lesz, a koronavírus-járvány miatt azonban ez is képlékennyé vált. Úgy érezte, kihúzták a talajt a lába alól, az egyetlen kapaszkodót a családja jelentette számára. Szép lassan elhagyta magát, majd végleg feladta a harcot" – árulta el Kóbor János a Borsnak.

A család úgy tudni, szűk körben szeretne elbúcsúzni a zenésztől, de természetesen a rajongóknak is lesz majd módja leróni a tiszteletüket.