Egyedülálló vizuális albumot mutat be a magyar származású világhírű zenész Leslie Mandoki legújabb duplalemeze kapcsán. A Bartók Béla Magyar képek című alkotása ihlette zenei és mozgóképes feldolgozás remek zenét, Grammy-díjas művészeket, teltházas koncertek élő felvételeit és mozi minőségű filmkockákat ígér. Az alkotást most mindenki megnézheti, hiszen a napokban az egyik országos kereskedelmi televíziós csatorna is műsorára tűzi.