A rock and roll legnagyobb királya, Elvis Presley 43 évvel ezelőtt, mindösszesen 42 évesen veszítette életét. Ma lenne 85 éves.

Bár Elvis Presley már 43 éve nincs közöttünk, a rajongók soha nem feledték el a rock and roll legnagyobb királyát, aki a mai napig óriási népszerűségnek örvend.

Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk róla 5 érdekességet a History információi alapján.

1. A dalait nem ő írta

A kiváló előadóművész tehetsége már egészen kicsi korában megmutatkozott, 11 éves tanult meg gitározni. Rengeteg dalt énekelt el az élete során, de közülök egyiket sem ő írta, óriási hírnevének köszönhetően minden napra jutott neki egy dalszöveg író, aki helyette is megírta a slágereket.

2. Ikertestvére halva jött a világra

Elvis Preslex 1935. január 8-án született a Mississippi állambeli Tupelóban Gladys Love Smith és Vernon Elvis Presley gyermekeként. Édesanyja ikrekkel volt terhes, ám az énekes születésekor Elvis ikertestvére, Jessie Garon halva született.

3. Cipőfényezővel színezte feketére a haját

Presley eredi hajszínre szőkésbarna volt, de a színpadon mindig koromfekete frizurával láthatták a rajongói. A karrierje elején mindig egy fekete cipőfényező krémmel színezte át a haját.

4. Fekete öves karatemester volt

Kevesen tudják Elvisről, de oda volt a karatéért, még a fekete övet is megszerezte. Színpadi mozgásaiba gyakran be is épített néhány, a karate órákon megtanult mozdulatokból néhányat.

5. Imádta a szűz lányokat

Elvis Presley hatalmas nőfaló hírében állt. Információk szerint bárki képes volt őt levenni a lábáról, de a legnagyobb kedvencei a szűz tinilányok voltak, akiknek soha nem volt képes ellenállni.