Hilton Valentine alapítótagja volt a The Animals együttesnek 1963-ban.

A brit együttes 1964-ben a The House Of The Rising Sun dallal hatalmas sikert ért el, az Egyesült Királyságban a slágerlisták élére került.

Hilton Valentine, guitarist with the Animals, dies aged 77 https://t.co/EED6rQ1WBs — BBC News (UK) (@BBCNews) January 31, 2021

A zenekar 1966-ban feloszlott, Hilton Valentine pedig szólókarrierbe kezdett. Később még néhány koncertre összeállt a régi banda.

A gitáros munkássága hosszú évekig hatással volt a rock and roll műfajára – írta a BBC.