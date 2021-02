Te a Valentin-napot vagy a Bálint-napot ünnepled február 14-én? Esetleg egyiket sem, mert kiráz a hideg, még az említésétől is? Pedig ez is egy keresztény ünnep, amely felett azonban átvette a hatalmat a marketing!

Öntsünk tiszta vizet a pohárba

Felesleges azon vitázni, hogy február 14-ét milyen névvel illetjük, mert a Valentin-nap és a Bálint-nap egy és ugyanaz! Tehát az a felkiáltás, miszerint „Én nem ünneplem a Valentin-napot, én Bálint-napot tartok!" – teljesen értelmetlen. Maximum azért lehet jogos, mert a Valentin angolszász elnevezés, míg a Bálint magyar. Ez nagyjából olyan, mintha azt mondanánk, én nem fogyasztok krumplit, ellenben a burgonyát nagyon szeretem.

Persze akadnak olyanok is, akik mind a krumplit, mind a burgonyát utálják, ahogyan sokaknak - bárhogy is nevezik - feláll a szőr a hátán, amikor elárasztják a szíves lufik és vörös rózsák a kirakatokat. De ez már egy másik kérdés. Ám akár szeretjük, akár nem, a Valentin-nap/ Bálint-nap már évek óta beette magát a magyar köztudatba is, egyszerűen kikerülhetetlen, úgyhogy, ha már mindenképpen szembesülnünk kell vele, nézzük meg, miről is szól valójában – a marketingen túl.

A Valentin-nap/ Bálint-nap eredete



A 3. századból több Valentinius nevű keresztény mártírról is fennmaradtak történetek. Az egyik Római Szent Bálint, míg a másik Terni Szent Bálint, ám az évszázadok alatt az áldozópap és a püspök története valamint tisztelete összefonódott, így ma már nehéz megmondani melyikük a Bálint-nap igazi atyja és melyikükhöz milyen legenda fűződik.



A Valentin-nap eredetének legismertebb története szerint maga II. Claudius próbálta eltéríteni a keresztény hittől Bálintot, aki azonban nem akarta feladni vallási nézeteit, sőt azt merte mondani, hogy a császár által imádott istenek szánalmas és tisztátalan emberek voltak csupán.Bálintot hite és szavai miatt halálra ítélték, ám a kivégzése előtt egy Aster nevű prefektus házába vitték, hogy ott várja a sorsát. Bálint sokat beszélt a kereszténységről Asternek és háza népének, mire a prefektus azt mondta, ha Krisztus a világosság, akkor világosítsa meg a vak lányát, majd akkor hisz benne. És így is lett.

Bálint imáival visszaadta a lány látását, Aster és háznépe pedig áttért a keresztény hitre.

Bálint azonban a csoda nyomán sem menekülhetett meg a kivégzéstől, sőt mivel fogvatartóját is megtérítette, így a császár az ő életüket is elvette. Bálint, kivégzése napján, február 14-én egy üzenetet hagyott a lánynak: „ A te Valentinod". Innen eredeztetik legtöbben a nyugati országokban olyan közkedvelt szerelmes üzenetek küldését.



Egy másik, szintén népszerű legenda szerint Valentin egészen más miatt lett a szerelmesek védőszentje. Eszerint a történet szerint a császár megtiltotta, hogy a katonái megházasodjanak, mivel úgy tartotta, a nőtlen férfiak sokkal odaadóbban szolgálják a hadsereget. Valentin azonban a tiltás ellenére is megeskette a fiatalokat, méghozzá a keresztény szokások szerint.

3+1 érdekesség a szerelmesek ünnepéről