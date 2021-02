Az egész világot megrázta a hír, amikor a Prodigy frontembere, Keith Flint öngyilkos lett. A banda másik két tagjáról ezután nem sokat lehetett hallani. Liam Howlett és Maxim tervezett még egy lemezt kiadni társuk emlékére, ám ebből egyelőre nem lett semmi.

Most viszont a két zenész remek hírt jelentett be: dokumentumfilmet készítenek a bandáról.

Paul Dugdale rendező készíti majd, akivel a Prodigy már korábban is dolgozott együtt, több videoklipjüket és koncertfilmjüket is neki köszönhetik.

Egyelőre nem tudni, mikor lesz látható a film, a két zenész csupán annyit írt ki közösségi oldalára, hogy társuk halála után most érzik késznek magukat arra, hogy leforgassák.