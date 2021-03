Bill Harkin, aki a British Leyland építészeként dolgozott, álmában látta először a piramos alakú színpadot, melyet aztán meg is valósított a való életben is. Halálát a Glastonbury alapítója, Michael Eavis jelentette be, aki további részleteket nem közölt - írja a Sky News.

"Lelkesedésének és odaadásának köszönhetjük mindazt, amink most van - köszönjük szépen Billnek!"

- írta Eavis.

A színpadot 1971-ben építették és becslések szerint 12 000 ember befogadására adott lehetőséget. Az eredeti színpad 1994-ben leégett és 2000-ben tért vissza, amikor a szerkezet felépítéséhez négy kilométer acélcsövet használtak, melynek súlya meghaladta a 40 tonnát. A világ legnagyobb zenei sztárjai léptek fel itt, többek között a The Rolling Stones, az Oasis, Jay-Z, Bruce Springsteen, Beyonce és a Metallica.