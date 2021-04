Az igazán jó színészek nagy átalakulóművészek. Ez egyesekre olyannyira igaz, hogy néha fel sem ismerjük, ki is pontosan az a színész, aki a filmben játszik. Persze csak akkor, ha nem nézzük át előtte a stáblistát, hanem csak úgy belekezdünk egy filmbe anélkül, hogy pontosan tudnánk, mely művészek tűnnek benne fel. Összeszedtünk néhány olyan színészt, akik úgy alakítottak nagy szerepeket, hogy elsőre biztosan nem ismertük fel őket.

Christopher Lloyd

A színészt a legtöbben a Vissza a jövőbe filmek őrült dokijaként ismerik, pedig rengeteg filmben játszott még, és nem is ez volt az első nagy szerepe. Az legelső meghatározó alakítása a Száll a kakukk fészkére című drámában Taber karaktere volt. Ezt azonban sokan tudják róla, amiben viszont kevesebben ismerték fel, illetve kevesebben realizálták, hogy ő az, az az Addams Family – A galád család. Ő játszotta Fester bácsit. Te felismerted?



Geoffrey Rush

Az ausztrál színész A Karib-tenger kalózai rettegett Barbossa kapitányaként ismerik, pedig megannyi filmben feltűnt meg, csak észre sem vettük. Pedig Oscar-díjat is kapott a Ragyogj! című filben nyújtott alakításáért 1996-ban, de hogy egy közelebbi, szintén meghatározó filmet említsünk, ő játszott a Final Portrait című drámában is, amit 2017-ben mutattak be, és Stanley Tucci rendezte.



Verne Troyer

A színész, aki egy amish vallású farmer-családba született, rengeteg filmben szerepelt anélkül, hogy feltétlenül felismertük volna. Amiről mindenki ismeri, az az Austin Powers – Aranyszerszám kémfilm-paródiában Kicsi-Én megformálása. Ezzel a karakterrel azonosítják, pedig szerepelt a Harry Potter és a bölcsek kövében. Ő alakította az Abszol úton található Gringotts bank egyik koboldját, Ampókot. Ezen kívül a Hull a pelyhesben is játszott. A színész alkoholproblémákkal küzdött, és nem sikerült leszoknia. 2018-ban öngyilkosságot követett el.



Ron Perlman

A színész hihetetlenül különleges és egyedi arca miatt kiválóan alkalmas maszkos szörnyetegek megformálására, nem véletlenül kapta ő a Hellboy főszerepét, és nem véletlen, hogy ebből a filmből ismerik őt a legtöbben. Pedig ő alakítja az egyik főszerepet a Kemény motorosok című drámasorozatban, ráadásul a Legendás állatok és megfigyelésűk című filmben is játszik. Utóbbiban tűnt fel a legkevesebbnek, hogy az egyik ronda Goblin valójában Ron Perlman. Ő aztán tényleg igazi átalakulóművész!



Christopher Lee

Ő az a színész, aki rengeteg műfajban kipróbálhatta magát, és szinte mindenben sikeres volt. Karrierje az 1940-es évek végén kezdődött, és mondhatni az élete végéig dolgozott. Még 90 évesen is vállalt munkát, akkor szerepelt A hobbit-trilógiában. Sokan csak a Gyűrűk ura filmekből ismerik, amelyben Szarumánt alakította, de játszott a Csillagok háborújában is, valamint ő volt Drakula gróf egyik leghíresebb megformálója. Kevesebben ismerték fel azonban a 2005-ös Charlie és a csokigyárban, pedig ő alakította Wilbur Wonkát, vagyis Willy Wonka apját.



Josh Brolin

Nem kérdés, hogy a színészt manapság a Marvel-moziuniverzum filmjeiből ismerik az emberek, ő alakítja Thanost, az őrült titánt, aki az egyik legerősebb szupergonosz az univerzumban. Habár teljesen elmaszkírozva látható a filmekben, mégis mindenki, aki igazán nagy rajongó az tudja, hogy Josh Brolin található a maszk alatt. Lehet, hogy ma ez a leghíresebb alakítása, de egykor teljesen más típusú filmekben tűnt fel. Játszott az Oscar-díjas Nem vénnek való vidékben, ő volt Llewelyn Moss, a vietnámi veterán hegesztő.