A komédia elnyerte a legjobb filmnek, rendezőnek, forgatókönyvnek, valamint a legjobb férfi mellékszereplőnek (Nicolas Marié), a legjobb díszletnek (Carlos Conti) és a legjobb fényképezésnek (Alexis Kavyrchine) járó elismerést, és a gimnazistáknak az idén először odaítélt César-díját is megkapta.



A filmet alig egy hétig vetítették a mozikban a koronavírus-járvány miatti őszi általános karantén előtt, de néhány nap alatt 700 ezren nézték meg. Az előző filmjéért, a Viszontlátásra odafönt című vígjátékáért öt Césart elnyert rendező ezúttal sem jelent meg a díjátadón, amelyet évtizedek óta bojkottál.

"A César olyan mintha azért menne be az ember a Louvre-ba, hogy megállapítsa, hogy az egyik festő jobb, mint a másik. Tanácstalanul állok az ilyen intellektuális ítélkezés előtt. Inkább finoman kivonom magam belőle, de azért örülök, hogy létezik (a César)" - mondta a film tavalyi bemutatójakor egy televíziós interjúban a rendező, akit távolmaradása ellenére rendszeresen díjaz a filmakadémia.



A másfélórás abszurd humorú kortárs szatíra főhősei egy, a társadalom szemében lúzernek tekintett trió: az Albert Dupontel által alakított JB nevű hivatalnok, akinek még az öngyilkossági kísérlete is kudarcot vall, egy végstádiumban lévő beteg nő (Virginie Efira), aki halála előtt szeretné megtalálni a születésekor állami gondozásba adott és azóta felnőtt fiát, valamint egy rendőri gumilövedék által az egyik szemére megvakult levéltáros (Nicolas Marié).



A 46. César-díjátadót szigorú egészségbiztonsági körülmények között rendezték meg a párizsi Olympia koncertteremben, ahova kizárólag a díjra jelölt alkotók kaptak meghívást, s minden művészt leteszteltek a gála előtt. Miután a mozik több mint négy hónapja zárva tartanak, és 2020-ban is csak néhány hónapig fogadhattak nézőket, a megszokott 250-300 helyett csak 133 bemutatott francia alkotás között dőlt el a díjak sorsa, amelyek közül többet is elsőfilmek alkotói kapták.



Az elsőfilmes César-díjat az olasz Filippo Meneghetti vehette át, a Ketten című, két nő szerelméről szóló alkotásért, amely a legjobb nemzetközi játékfilmnek járó Oscar-díjnak is az egyik nagy esélyese.

A legjobb külföldi filmnek járó Césart a dán Thomas Vinterberg Még egy kört mindenkinek című vígjátéka nyerte el Mads Mikkelsennel a főszerepben.



A legjobb női alakítás díját Laure Calamy vehette át Caroline Vignal rendezőnő Antoinette dans les Cévennes (Antoinette a Cévennes-hegységben) című vígjátékban nyújtott alakításáért.



A legjobb férfi alakítás díját Sami Bouajila kapta Mehdi M. Barsaoui tunéziai rendező Un fils (Egy fiú) című elsőfilmjében nyújtott játékáért.



A legjobb női mellékszereplő díját Emilie Dequenne-nek ítélte a francia filmakadémia Emmanuel Mouret Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait (A dolgok, amiket mondunk, a dolgok, amiket teszünk) című filmjében nyújtott alakításáért.



A legígéretesebb színész Jean-Pascal Zadi színész-rapper lett, aki az általa rendezett Tout simplement noir (Tök egyszerűen fekete) című, a fekete bőrűekkel kapcsolatos kliséken ironizáló vígjáték főszerepéért érdemelte ki az elismerést.



A legígéretesebb színésznőnek járó Césart az alig 14 éves Fathia Youssouf vehette át, a francia-szenegáli Maimouna Doucouré Cukorfalatok című elsőfilmjének főszerepéért.



A legjobb filmzenéért járó Césart Rone érdemelte ki Frédéric Farrucci elsőfilmje, a La nuit venue (Eljött az éjszaka) című thrillerének zenéjéért.



A legjobb hangtechnikai munkáért járó Césart Sébastien Lifshitz Adolescentes (Kamaszlányok) című dokumentumfilmjének hangmérnökei, Yolande Decarsin, Jeanne Deplancq, Fanny Martin és Olivier Goinard vehették át. A dokumentumfilm nyerte el a legjobb vágás (Tina Baz) díját is.



A legjobb jelmeztervező Madeline Fontaine lett, aki Martin Provost Hogyan legyél jó feleség? című vígjátéknak jelmezeit tervezte. A legjobb adaptációért járó szobrot a Fille au bracelet (Karpereces lány) című film rendezője, Stéphane Demoustier vihette haza. Az alkotás a 2018-ban, Gonzalo Tobal rendezésében készült Acusada című argentin dráma alapján készült.