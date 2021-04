Az Animal Cannibals dala negyed évszázadig pihent, a 90-es évek végén ugyanis túl szókimondónak tartották a szövegét. A duó akkor finomított rajta, de most úgy döntöttek, itt az ideje, hogy eredeti formában jelenjen meg.

Letiltott dalt jelentet meg az Animal Cannibals! A rap régi motorosai rendhagyó szerzeménnyel érkeznek. A duó egy negyed évszázados felvételt dob a piacra, amit a '90-es évek végén nem tudtak bemutatni, mert túl szókimondónak találták.

25 évvel ezelőtt írtuk meg ezt a dalt. Akkor jelent meg a második lemezünk, aminek ez lett volna a húzóslágere. Ezt Császár Előd be is harangozta az akkori legnépszerűbb tévés zenei műsorban, amiért rögtön ki is rúgták. Akkor úgy látta jónak a kiadó, ha finomítunk a dalon és EDD MEG A TELEFONOM címmel és szöveggel jelenik meg"- mesélik.

A fiúk úgy látták, hogy eleget pihent, ezért jöjjön a cenzúrázatlan verzió, ráadásul stílszerűen április 1-jén.