...fivérei is hírességek voltak? Az öccse, John Attenborough az autó- és motorsportban szerzett elévülhetetlen érdemeket, egy időben az Alfa Romeo igazgatójaként is dolgozott. A bátyját, Richard Attenborough-t pedig a legtöbben a Jurassic Park különc öreg milliomosának szerepéből ismerhetik, de nem csak színészként, hanem rendezőként is jelentős az életműve. A három fiú szülei a második világháború idején örökbe fogadtak két menekült német zsidó lányt is.

...gyerekként is a természet lett a munkája? Az édesapja a leicester-i egyetem vezetőjeként dolgozott, a kis David pedig emiatt sokat lebzselt az intézményben. Amikor meghallotta, hogy a természettudományi intézetnek tarajos gőtékre van szüksége, megállapodást kötött velük, hogy darabjáért 3 pennys áron szállítja nekik az állatokat. Azt nem árulta el, hogy az intézettől néhány méterre lévő tavacskából szerezte az állatokat.

...gyűjti a borostyánokat? Egészen pontosan az olyan borostyánokat, amelyekben megkövesedve egy ősi élőlény található. Még fiatal korában az egyik testvérétől kapott egy ilyen ajándékot, és ennek nyomán kezdett az ilyen ritkaságok gyűjtésébe. Évtizedekkel később a The Amber Time Machine (A borostyán időgép) címmel egy egész műsort is szentelt a témának, és az sem véletlen, hogy a bátyja karaktere a Jurassic Parkban hogyan tesz szert a dinoszauruszok DNS-ére...

...úgy kapott munkát a televíziónál, hogy előtte életében csak egyetlen tévéműsort látott? Hihetetlennek tűnik, de ha hozzátesszük, hogy mindez 1950-ben történt, akkor már kevésbé az. A televíziózás akkor indult be világszerte, és még Nagy-Britanniában sem számított elterjedt dolognak. Így aztán a BBC-hez jelentkező David Attenborough úgy gondolta, ő a közismert közszolgálati rádiónál szeretne dolgozni, de átirányították az újonnan létesült tévés részlegre. De még itt sem kamerák előtti munkát szántak neki kezdetben, mert nem tartották esztétikusnak a nagy fogait.

...indította el a Monty Python tévéműsorát? A világhírű természetfilmjei előtt jó néhány éven át inkább a háttérben, majd a vezetőségben dolgozott a BBC-nél, és ezen minőségében sok olyan produkciót is képernyőre engedett, amik korábban elképzelhetetlennek számítottak a konzervativizmusáról híres csatornánál. Így például az angol abszurd humor forradalmát elhozó Monty Python Repülő Cirkuszát – később a csapat pedig ezt úgy hálálta meg, hogy a Sétáló fák-szkeccsükben egy komplett Attenborough-paródiát nyomtak le.

...születésnapi köszöntővel szerzett segélyhívást?Az élő bolygó című sorozatának forgatása idején a stábot szállító léggömb kényszerleszállást hajtott végre Skóciában a semmi közepén. Attenborough hosszú gyaloglás után talált egy farmot, aminek a gazdája megengedte, hogy használja a telefonját – ha boldog felköszönti az épp születésnapos kislányát.

...kedvenc állata mind közül a paradicsommadár? A kedvencéről pedig természetesen forgatott is, sőt külön műsort szentelt neki A paradicsommadarak földjén címmel.

...23 éve özvegy? Még bőven a tévés karrierje előtt ismerte meg Jane Elizabeth Ebsworth Orielt, akit aztán 1950-ben feleségül is vett. 47 évnyi házasságuk alatt két gyermekük született. A felesége 1997-ben hunyt el.

...a világ legtöbbet utazott embere? Több mint 70 évnyi televíziós múlt, ebből több mint 50 évnyi természetfilmezés, és folyamatos utazások a Föld legkülönfélébb pontjaira őt teszik meg a legtöbb kilométert megtett emberré a jelenben, és minden bizonnyal a világtörténelemben is. Legalábbis akkor, ha a bolygónkat számoljuk csak, mert az űrhajósok némelyike kilométerszámban lepipálhatja.

...több mint 20 állat- és növényfajt neveztek már el róla? A tudományt és a természetet népszerűsítő tevékenysége a természettudósok háláját is kivívta, így aztán számos, frissen felfedezett fajt neveztek el Attenborough-ról. Akadnak köztük ma is élő és kihalt fajok is, például egy bizonyos fajta havasi sólyomfű, egy Ecuadorban honos virágfa, a világ egyik legnagyobb húsevő növénye, egy milliméternyi méretű pókfaj, récék, szitakötők, zsizsikek, rákok, gyíkok, madarak, csigák és békák.