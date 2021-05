Thomas Dodd tavaly év végén annyira berúgott, hogy egy meggondolatlan pillanatban Celine Dion-ra változtatta a nevét. Másnap nem is emlékezett tettére, viszont amikor megérkeztek a Mr. Celine Dion névre szóló iratai, akkor nagyon meglepődött.

A sztori azonban itt még nem ér véget, ugyanis egy japán rendező felfigyelt a rendkívüli esetre és úgy döntött, hogy dokumentumfilmet rendez Thomas Dodd történetéből, akit egy japán színész fog játszani - írja a LAD Bible.

A legjobb az, hogy nem is kell benne lennem. Le kell mérnem illetve képeket kell küldenem a nappalimról és ők újjáépítik az egészet díszletként, és egy japán színészt vesznek fel, aki eljátszik engem. Azt is hiszem, hogy lesz egy japán anyám is, ami egyszerűen zseniális"

- mesélte lelkesen Michael, aki a koronavírus-járvány miatt nem tud Japánba repülni, így online tartja majd a stábbal a kapcsolatot.

Azonban nem volt az egyetlen felkérés, amit a névváltoztatás hozott a fiatal srácnak. Mióta decemberben megváltoztatta a nevét, 36 országban készítettek interjút vele, és Ellen DeGeneres még 10 ezer dollárt is adományozott neki az orvosi tanulmányai befejezésére.