45. születésnapját ünnepli Írország büszkesége, és kéknél is kékebb igéző szemekkel rendelkező Cillian Murphy, akinek pályafutása zombitúlélőtől pszichopata gonoszokon át ívelt Birmingham bandájáig. A jeles alkalmat egy csokornyi róla szóló érdekességgel ünnepeljük!

1. Az ősi ír keresztnevét egy 7. századi katolikus szent után kapta. Ha pedig teljesen autentikus ír kiejtés szerint akarjuk kimondani, azt így kell tennünk: 'KIL-E-AN'.

2. Jogásznak és rocksztárnak készült, nem színésznek. Még jogi egyetemre is járt, mellette pedig az öccsével közös The Sons of Mr. Green Genes nevű frontembereként és dalszerzőjeként lépett fel. Az egyetemről viszont kirúgták, mert nem annyira érdekelték a jogi paragrafusok, a zenekaruknak felkínált lemezszerződést pedig nem fogadták el, mert a testvére még a tanulmányaira koncentrált. Saját bevallása szerint a színészkedést igazából azért kezdte el, mert így jobb bulikba lehetett járni, és jobb csajokkal lehetett megismerkedni.

3. Diszkódisznóként kezdte a színészi karrierjét. A karrierje első jelentős szerepét a corki színház Diszkó disznók című előadásában kapta, amikor pedig később a nagysikerű színdarabból elkészült a filmváltozat, abban is ő játszhatta a főszerepet.

4. A nagy áttörését hozó mozifilmben rögtön pucérkodnia kellett. A 28 nappal később című, kultikussá vált Danny Boyle-rendezésben zombiapokalipszist túlélő kórházi beteget alakított, aki a film emlékezetes nyitóképsorain meztelenül ébred, majd az utcán szembesül a kiürült London látványával.

5. A legtöbb díjat hozó szerepére travibulikban készült fel. A Reggeli a Plútón főszerepében egy ír terrorszervezettel kapcsolatban álló transzszexuálist játszott, és a forgatás előtt egy transz nő segítségével tanult meg sminkelni, női ruhákat hordani, sőt eljárt ilyen szerelésben tematikus bulikba is.

6. Batman akart lenni, Madárijesztő lett belőle. Eredetileg a Denevérember szerepére pályázott a Batman: Kezdődik! szereplőválogatásán, de Christopher Nolan rendező végül Christian Bale-t választotta. Murphy tehetsége viszont annyira megfogta, hogy neki adta a főgonosz Madárijesztő szerepét, sőt a film két további részébe és saját későbbi rendezéseibe (Eredet, Dunkirk) is visszahívta.

7. Vegetáriánusként is profi hentes. 15 éven át vegetáriánusként élt, a kergemarhakórtól való félelmében hagyta el először a húst. Viszont ez idő alatt is megtanult vágóhídi profizmussal állatokat felszabdalni, amikor a Lány gyöngy fülbevalóval hentesének szerepére készült. Később is egy szerep miatt, a Birmingham bandái kedvéért tért vissza a húsevéshez, bár inkább csak vadhúst fogyaszt.

8. Nincs sajtóügynöke, nincs stylistja, kíséret nélkül utazik, és a legtöbb vörös szőnyeges eseményen egyedül jelenik meg. Rendszeresen visszautasítja a bulvárlapokban és tévéműsorokban szereplést is.

9. Még a rockzenészi korszakában jött össze élete szerelmével, Yvonne McGuinness képzőművésszel, aki azóta is a párja, 2004 óta pedig a felesége is. Két gyermekük született.

10. Nem is olyan soká újra láthatod Cillian Murphyt a filmvásznon, hiszen június 17-én mutatják be a hazai mozik a Hang nélkül 2. című posztapokaliptikus horrorfilmet, amiben fontos szerepet játszik.