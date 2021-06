...vezetékneve svéd eredetű? Apai nagyapja, Axel Simon Wahlberg Svédországból vándorolt ki Amerikába. Az apai nagyanyja Írországból származott, anyai ágon pedig szintén írek, továbbá angolok, skótok és francia-kanadaiak voltak a felmenői.

...fiatalkorú bűnöző volt? Eleve szegény bostoni munkáscsaládba, nyolc idősebb testvér mellé született, ráadásul a szülei gyerekkorában elváltak, és utána az édesanyja egyedül nevelte őt és a testvéreit egy kicsi lakásban. Nem csoda, hogy hamar az utcán kötött ki, 14 évesen otthagyta az iskolát, majd drogdíler lett belőle. Több mint húszszor letartóztatták, és végül börtönbe került gyilkossági kísérletért és súlyos testi sértésért. A rács mögött is verekedésbe keveredett, melynek során eltörte egy másik elítélt állkapcsát. A börtönben kezdett el aztán gyúrni, és a sport megkövetelte önfegyelem jelentette a kiutat számára. Az érettségit pedig utólag, 25 évesen tette le.

...tagja volt a New Kids ont he Blocknak is? A nyolcvanas évek legendás fiúcsapatának nem csak a bátyja, Donnie Wahlberg volt a tagja, hanem Mark is – csak épp ő otthagyta a bandát még azelőtt, hogy sikeressé váltak volna. A sikerükből viszont mégis tudott profitálni, mert a bátyó a kapcsolatai révén beindította Mark Wahlberg zenei karrierjét is, akiből így Marky Mark révén tinisztár rapper lett.

...a péniszének ajánlotta az önéletrajzi könyvét? Marky Mark imidzséhez hozzátartozott, hogy a kigyúrt felsőtestét mutogatva, sőt gyakran egy szál boxerben lépett fel. Erre felfigyelve ajánlott neki szerződést Calvin Klein, és Mark Wahlberg rövid úton minden idők egyik leghíresebb férfi fehérneműmodelljévé is vált. A testével kapcsolatos magabiztosságát jól mutatja, hogy a mindössze 21 évesen megjelent önéletrajzi könyvét a péniszének ajánlotta. Ami pedig azt a bizonyos testrészt illeti, az központi szerepet játszott a Wahlberg színészi áttörését hozó Boogie Nights című filmben is, ahol pornósztárt alakított.

...melyik szerepére a legbüszkébb? A rendezőlegenda Martin Scorsese gengszterfilmjében, A téglában mocskos szájú zsarut játszott, méghozzá Oscar-jelölést érő módon, és máig ez a kedvenc alakítása. Ezen kívül még egyszer jelölték a legrangosabb filmes díjra, a The Fighter – A harcosért, ám ott producerként. Utóbbi minőségében is Hollywood fontos szereplője lett az utóbbi években, és olyan produkciók mögött állt és áll, mint a Fogságban, a Gengszterkorzó, a Titkok nélkül vagy a Törtetők.

...magyar vonatkozású ügy miatt kényszerült jogi eljárásra? Az Izomagyak című filmjében a magyar származású Griga Ferenc esetét vitték mozivászonra, aki Floridában alapított egy szextelefonos céget, amiből milliomos lett, majd 1995-ben egy testépítőkből álló csapat elrabolta őt és barátnőjét, hogy pénzt zsaroljanak ki tőlük, de végül mindkettőjükkel végeztek. Wahlbergék filmje erősen szatirikusra sikeredett, emiatt az elhunyt húga, Griga Zsuzsa beperelte a készítőket, mert szerinte gúnyt űztek a testévre halálából. Mark Wahlberg ráadásul kiadott egy táplálékkiegészítő tablettát is a film logójával, így a kereset szerint hasznot húzott valaki más halálából. A sztárt végül nem büntette meg a bíróság.

...titkolja a múltját a gyerekei előtt? 2009 óta él házasságban Rhea Durham exmodellel, és négy gyerekük született. Arra azonban még nem érzi elérkezettnek az időt, hogy beszéljen a gyerekeinek a zűrös fiatalkoráról, miközben persze aggódik, hogy nehogy másoktól értesüljenek róla.

...csodával határos módon élte túl 2001. szeptember 11-i terrorakciókat? A barátaival eredetileg az egyik olyan géppel terveztek utazni Bostonból Los Angelesbe, amelyiket később eltérítettek a terroristák, és a World Trade Center tornyaiba vezették. Még foglaltak is jegyet a gépre, de aztán az utolsó pillanatban inkább egy kanadai filmfesztivál érintésével más útvonalra szavaztak. Az eset után Mark Wahlberg rendszeresen azzal álmodott, hogy ott ül azon az ominózus repülőgépen.

...nem csak hollywoodi sztár, de étteremtulajdonos is? A testvéreivel közösen a szülőföldjén, a massachusettsi Hinghamban nyitotta meg a család első hamburgerezőjét. Az étlapon nemcsak hamburgerek, de levesek, hotdog és sültkrumpli is szerepel, az egész vállalkozásból pedig nem csak finom kaják születtek, de egy tévés reality műsor is Wahlburgers címmel.

...jelenleg épp hízókúrát tart? A mindig tökéletes testű, a negyvenes évei végén is kockahasat villantó színész most épp az ellenkezőjén dolgozik, ugyanis a Stu című filmjében egy teljesen más testalkatú karaktert készül eljátszani. A sokkoló eredményekről pedig nem fél az Instagram-oldalán is tájékoztatni: