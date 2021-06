Az egykori igazgató, Böröndi Tamás halála óta háború dúl a Vidám Színpad háza táján. Starub Dezső nemrégiben azt nyilatkozta, hogy az özvegy, Götz Anna hónapok óta nem veszi fel neki a telefont, ezért úgy érzi, új társulatot kell szerveznie, aminek már a neve is megvan: Budapesti Bulvárszínház. A társulat tagjai úgy érzik, választaniuk kell.

"Én most ott vagyok két ember között, mert Anna fájdalmát is átérzem, és Dezső tetteit is megértem. Csak reménykedem, hogy rendbe jöhet minden, hogy tisztázzák a dolgokat, most még lenne rá alkalom, csak nehogy már túl késő legyen. Ha Dezső új társulatot alapít, és az elindul, akkor már nehéz lesz megmenteni a Vidám Színpadot" - mondta a BEST magazinnak Nyertes Zsuzsa színművésznő.

Beleznay Endre is úgy látja, a tragédia mindent átírt. Az elmúlt hetek történései alapján azt gondolja, hogya Vidám Színpad nem folytatódhat, abban a fomában biztosan nem, ahogyan eddig működött.