83 évvel az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus után és 83 nappal a 2021-es találkozó előtt mutatták be a szeptemberi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus himnuszát. Kovács Ákos Kossuth-díjas dalszerző ezzel hidat emelt a múlt és a jelen közé: az énekes ugyanis, az eredeti, '38-as himnuszt hangszerelte újra. A történelmi jelentőségű vallási eseményre írt dal kapcsán Kovács Ákossal Nagy Katalin műsorvezető beszélgetett a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. A zenész elárulta: eleinte nem érezte úgy, hogy méltó lenne a felkérésre.

A hárítások története ez a munka. Először arra kértek fel, hogy én írjak egy új himnuszt, de erre abszolút nem érzem méltónak magam, hiszen az egyházzene nem az én asztalom. Ezután meghirdettek egy pályázatot, de a beküldött művek között nem találtak olyat, amit igazán jónak ítéltek. Dr. Farkas Attila atya sugallatára végül az az elhatározás született, hogy a korábbi, Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat kezdetű himnusz kapjon új hangzást. Pejtsik Péter barátom hangszerelte az új verziót, de készült egy felvétel az eredeti kották alapján is – ha valaki esetleg idegenkedik az újításoktól, és a régi dalt a megszokott formában szeretné hallani" – fogalmazott Ákos a Vasárnap újságban.

A dal eléneklésére is felkértek, Ákos - aki a karantén alatt a lányával adott koncertet - azonban szerette volna átadni a feladatot a következő generációnak, hogy a művön keresztül a fiatalokat is meg tudják szólítani.

„Már az 53. patkót is elrúgtam, és a közönségem is, hogy úgy mondjam, az érettebb ifjúság körébe tartozik. A fiatalokat valódi fiatalokkal lehet a leghatékonyabban megszólítani. Három nevet javasoltam: Nagy Bogi, Dánielfy Gergő és Czinke Máté jutottak eszembe, akiket a Duna Televízió A Dal című műsorában is láthatott már a közönség. A sajátos magabiztosságuk, ami az ifjúság tisztaságával párosult, mélyen meghatott engem. Általuk új életre kelt Koudela Géza és Bangha Béla szerzeménye" – emelte ki a dal produceri munkáit ellátó Kovács Ákos. Hozzátette, a 2021-es világeseményre felújított zeneműhöz egy imázsfilm is készült, amely a három fiatal énekes megtérésének a történetét mutatja be.

A szeptemberben Budapestre érkező 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán a közmédia az elkövetkezendő hónapokban saját gyártású műsorokkal, valamint tematikus filmekkel és sorozatokkal hangolja nézőit a római katolikus egyház rendszeresen megtartott, világméretű eseménysorozatára.