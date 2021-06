...honnan kapta a nevét? Eredetileg Melvin Kaminskynek hívták. Zsidó családba született, az édesapja oldaláról a mai Oroszország, az édesanyja oldaláról a mai Ukrajna területéről vándoroltak ki az ősei Amerikába. A zsidó és az orosz kultúrára való hivatkozások rendszeresen fel is bukkannak Brooks munkáiban. A művészneve pedig úgy született meg, hogy keresztnévként lerövidítette az eredeti Melvint, vezetéknévnek pedig átalakította az anyja lánykori nevét, a Brookmant.

...jazzdobosként kezdte a karrierjét? Az egyik iskolai barátja, Mickey Rich bátyja nem más volt, mint a valaha élt egyik leghíresebb dobos, Buddy Rich. Ő tanította meg Brookst dobolni, aki már 14 éves korától kezdve fellépett zenekarokkal éjszakai bárokban, és lényegében így került bele a szórakoztatóipar világába.

...amerikai elnök akart lenni, és megoldotta? A középiskolai évkönyvében a kérdésre, hogy mi szeretne lenni, Mel Brooks azt a választ adta, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Később az Űrgolyhók című filmjében beteljesítette a vágyát: noha nem konkrétan az amerikai államfőt játszotta, hanem az egész galaxis elnökét, de az egész galaxis magába foglalja Amerikát is, nem igaz? Hogy mennyire személyes volt számára az ügy, azt pedig jól jelzi, hogy a karaktere, Skroob elnök neve a „Brooks" betűiből áll össze.

...bombákat hatástalanított a két kezével? Az amerikai hadsereg tagjaként harcolt a második világháborúban, méghozzá az afrikai hadszíntéren, ahol tizedesként az egyik fő feladata az elfoglalt területek aknamentesítése volt. A második világháború a későbbi munkásságára is erősen hatott, nemes bosszúként rendszeresen csinált vicceket például a nácikból és Hitlerből.

...ihlette az Achtung Babyt is? A poptörténeti jelentőségű U2-album, a Berlinben felvett Achtung Baby a címét Mel Brooks egyik leghíresebb műve, a Producerek című musical egyik párbeszéde nyomán kapta. A Producerek számít Brooks legsikeresebb művének: Oscar-díjat kapott a forgatókönyvéért, a filmváltozat nyomán pedig máig futó színpadi előadás és remake is készült.

...első házasságának vége komédiatörténeti jelentőségűvé vált? Kilenc év házasság és három gyerek után vált el Florence Baum színésznőtől 1962-ben, a szakítás pedig olyannyira megviselte, hogy írt egy forgatókönyvet is a „Házasság egy mocskos rohadt átverés" címmel. A forgatókönyvből sosem lett film, viszont a válás után Brooks összeköltözött egy barátjával, Irving Vogellel, és kettejük legendás együttélése ihlette Neil Simon színdarabként és filmként is világhírű Furcsa párját.

...élete szerelmével egy vesztegetés révén ismerkedett meg? Anne Bancroft színésznőt egy tévéshow próbáján szúrta ki, és annyira odalett érte, hogy lefizette a műsor egyik munkatársát: árulja el neki, melyik étteremben vacsorázik a nő. Majd abban az étteremben megjelenve „véletlenül" összefutott vele, a vége pedig tényleg a sírig, Bancroft 2005-ös haláláig tartó szerelem lett.

...milyen rekordokat tart? Az egyike annak a 16 embernek, akik a hírneves EGOT társaságot alkotják: vagyis azok a művészek, akik a történelem során megnyerték a szórakoztatóipar négy legnagyobb elismerésének (Emmy – televízió, Grammy - zene, Oscar - film, Tony – színház) mindegyikét. De családilag is tart díjrekordot: nem csak ő, de a második felesége, Anne Bancroft és a közös fiuk, Max Brooks (többek között a Z világháború és Saturday Night Live írója) is Emmy-díjas.

...hamarabb rappelt, mint hogy létezett volna a műfaj? A rap zene a nyolcvanas években vált ismertté, ekkor születtek meg az első albumok és videoklipek a műfajban. Mel Brooks a filmjeiben azonban már korábban rappelt egy-egy dalbetét erejéig, például a Világtörténelem - 1. részben, vagy a Lenni vagy nem lenniben.

...máig aktív? Hiába a matuzsálemi kor, Mel Brooks nem vonult sosem nyugdíjba, és 95 évesen is még dolgozik. Hallhattuk őt a Toy Story 4-ben az egyik játékfigura hangjaként, de a jelenleg is készülő Blazing Samurai című animációs filmnek is ő az egyik producere, és szintén közreműködik benne szinkronhangként is. A bemutatás előtt álló Fairy Tale Forest című tévéfilmben pedig színészként is felbukkan.