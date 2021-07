Frenreisz Károly, Latinovits Zoltán öccse a Best magazinnak nyilatkozott a színészóriás haláláról. Sokan azt gondolták, hogy baleset történt, de Frenreisz azt mondja, a legújabb bizonyítékok szerint is öngyilkosság történt.

Frenreisz Károly azt állítja, hogy bátyja szándékosan feküdt a vonat alá. A mozdonyvezető vallomása szerint Latinovits tárt karokkal állt a síneken, ám a vonat megállíthatatlan volt.



Latinovits Zoltán halálakor egyedül a Szabad Európa Rádió számolt be öngyilkosságként a tragédiáról. Mindenki más balesetként állította be a történteket. Frenreisz azt mondja, a vizsgálatok feltűnően hanyag módon zajlottak, és hallomásra alapultak. Nem vizsgálta meg senki a vonatot, nem történt baleseti helyszínelés. Az állomás egyik dolgozója szerint a két mozdonyvezető azt jelentette, hogy a bejárati jelzőnél egy férfit láttak sétálni, aki a vonat közeledésekor a sínek felé rohant és a vonat elé ugrott.



A színész halálának időpontja körül is bizonytalanság van: a MÁV-nak küldött jelentés alapján a baleset 19:40-kor történt, de ekkor a szerelvény még nem is futott be az állomásra, az csak 19:56-kor érkezett meg.

