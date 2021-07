Július 3-án ünnepli 59. születésnapját Tom Cruise. A világhírű színész karrierjének ívelését és magánéletének alakulását évtizedek óta követhetjük, ám még így is vannak olyan kulisszatitkok, amiket eddig nem mindenki tudott róla.

Tom Cruise vitathatatlanul a Top Gun című filmmel tette fel magát a nagy filmes csillagok egére. Tökéletes alakításával, nem csak a rendezőt, a színésztársait, de a nézőket is levette a lábáról. Ezt követően szinte évről évre hatalmas sikereket ért, és üstökös gyorsasággal ívelt felfelé a karriere.

A szuper szexi és sármos színészbe nem csak a mozirajongó nők voltak szerelmesek, hanem a kolléganői is. A többes szám nem csak azért indokolt, mert eddigi élete során háromszor házasodott, hanem azért is, mert abban a szerencsés helyzetben volt, hogy három gyönyörű és tehetséges színésznőnek lehetett a férje. Az viszont szomorú, hogy egyikükkel sem sikerült megvalósítani az oltárnál tett; „míg a halál el nem választ fogadalmat." Zátonyra futott házasságai őt magát is mélyen érintették, és ugyan mindhárom esetben szerette volna megmenteni a párkapcsolatát, úgy tűnik, hogy Tomnak nincs szerencséje a szerelemben. Ellenben a karrierjében annál inkább.Ám ha egymás mellé állítjuk, az egykori feleségeit egyértelműen kimondhatjuk, hogy a színész rajong a különleges szépségű színésznőkért.

Elsőként Mimi Rogers volt az a szerencsés, akit oltár elé vezetett 1987-ben. Házasságuk tiszavirág életű volt csak 1990-ig tartott. Mimi soha nem titkolta, hogy gyermeket akar Tomtól, ám sajnos ezt a tervét nem tudta megvalósítani.

Második házassága tartott a leghosszabb ideig, és talán ő is tudja, hogy számára a páratlan szépségű nő volt az igazi. Nicole Kidman, ausztrál színésznő 1990-ben mondta ki neki a boldogító igent, de 2001-ben úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják az életüket. Cruise és felesége az együtt töltött évek alatt örökbe fogadtak egy kislány és egy kisfiút. Nicole a házasság alatt szeretett volna saját közös gyermeket is, de minden terhessége vetéléssel ért véget. A két örökbefogadott gyermekük a válás után apjuknál maradtak.

„A házasságunk első évében méhen kívüli terhességem volt... Azt mondta az orvos, hogy valószínűleg soha nem eshetek teherbe" – nyilatkozta egy interjúban a színésznő. Nicole annyira szeretett volna saját babát szülni, hogy hosszú ideig hormonkezelésekre is járt, ám még ezek után is a terhessége harmadik hónapjában elvetélt.

A gyönyörű színésznőnek, csak a következő házasságában adatott meg, hogy édesanya legyen. Új kapcsolatából két gyermeke született ám az egyiket béranya hozta a világra.

Harmadik és egyben úgy tűnik utolsó felesége Katie Holmes volt, aki 28 éves volt, amikor 2006-ban igent mondott a dögös színésznek. Katienek ekkor még fogalma sem volt arról, nem csak a filmcsillag felesége lesz azzal, ha igent mond neki, de magára kell vállalnia a szcientológiai vallás minden kötelezettségét is. A komoly szabályokkal járó egyházi élet miatt a színésznőnek fájdalomcsillapítók nélkül kellett világra hozni a gyermekét, de ha ez még nem lett volna elég, a várva várt nászútjukra a teljes gyülekezet is velük tartott. Sőt azt is megszabta a nőnek, hogy mikor milyen ruhában mutatkozhat.

Ezek után nem csoda, hogy Katie el akart menekülni a férje életéből. 2012-ben úgy érezte, hogy nem bírja tovább elvált a férfitól.

Cruise-ról csak kevesen tudják, hogy a filmjeiben soha nem használ kaszkadőrt, még a legveszélyesebb jeleneteket is ő maga végzi el a forgatásokon. Mivel súlyos diszlexiában szenved sokáig aggódott, hogy nem tudja majd megtanulni a szövegeit, ám amikor 19 évesen kapta, első szerepét kiderült, hogy betegsége csoda folytán nem akadályozza a szöveg tanulásban. Hiszen sikeresen elsajátította a képi tanulás módszerét.