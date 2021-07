Latinovits 1976 június 4-én történt a balatonszemesi vasútállomáson vesztette életét. Gyerekkori szákása volt, hogy felugrott a mozgó vonatra, sokan azt gondolták, most is ezt akarta tenni. Ezért sokáig mindenki úgy tudta, hogy baleset történt, ám testvére, Frenreisz Károly azt állítja, hogy bátyja szándékosan feküdt a vonat alá.

"Pár évvel ezelőtt megkaptam a mozdonyvezető vallomását, amelyben feketén-fehéren az áll, Zoli tárt karokkal állt a síneken, és ő már nem tudta lefékezni a vonatot. Nem tudom, kinek állt érdekében, hogy a jegyzőkönyvet eltüntetve meghamisítsa a valóságot, balesetnek állítva be a történteket. Zoli ugyanis pszichésen rossz állapotban volt. Nem csak a halála előtti időszakban, hanem állandóan. Kezelésekre járt, gyógyszereket szedett, voltak depressziós időszakai, kórházban is kezelték. Egy időre kijött a depresszióból, majd újra elhatalmasodott a betegsége, így telt el és így múlt el az élete" - mondta a zenész a Best magazinnak.