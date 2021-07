...miért épp Olasz Csődör lett a Rockyban? Sylvester Enzio Stallone néven született, az édesapja révén pedig olasz származású, már csak ezért is lett Rocky Balboa beceneve Italian Stallion, azaz Olasz Csődör a filmekben. Anyai ágon félig oroszok, félig zsidók az ősei. A gyerekkora elég zűrösen alakult: a fodrász apuka és a meglehetősen különleges, excentrikus személyiségű anyuka (többek között asztrológusként és női pankrátorok promótereként is dolgozott) házassága hamar szétesett, ő pedig 5 éves koráig nevelőotthonban élt.

...szájtartása és artikulációja miért ilyen furcsa? A magyar szinkron persze elfedi Stallone különös beszédmódját, de a ferde szájtartása így is szembeszökő, sőt sokszor parodizálták is. Mindennek oka az, hogy a születésekor komplikációk léptek fel az orvos hanyagsága révén, ez pedig oda vezetett, hogy az arcizmai egy része lebénult. Gyerekkorában rengeteget csúfolták és kiközösítették emiatt, később pedig reménytelennek tűnt színésszé válnia ilyen hátránnyal, de Stallone akaratereje mindenen felülemelkedett.

...pornófilmet is elvállalt? Mielőtt sikerült volna betörnie a szórakoztatóiparba, többek között oroszlánketreceket takarított az állatkertben, de dolgozott pizzafutárként, biztonsági őrként és jegyszedőként is. A kamerák előtti első szerepét a The Party at Kitty and Stud's című softpornó filmben játszotta, ahol meztelenkedett ugyan, de a műfajból adódóan nem akciózott „úgy". A filmet a Rocky sikere után újra kiadtak, nem meglepő módon The Italian Stallion címmel, és immár bevágott, mással külön felvett hardcore snittekkel. Stallone mindent megtett, hogy eltüntesse belőle az összes példányt.

...első mozifilmes szerepét egy Woody Allen-filmben játszotta? A két sztár karaktere és filmes ízlése nem is állhatna távolabb egymástól, de ettől még tény: Stallone első nem statisztaként játszott mozifilmes szerepét Woody Allentől kapta. A Banánköztársaság egyik jelentében a metrón huligánkodó nehézfiút kellett játszania, aki épp Allennel bánik el csúnyán.

...eladta a kutyáját, hogy enni tudjon? Amikor a színészi karrierje még nem igazán indult be, íróként házalt a forgatókönyveivel. Eleinte nem sok sikerrel, és annyira legatyásodott, hogy minden tulajdona egy lyukas cipő, két bő nadrág és egy garzonlakás volt, ahol feleségével és a kutyájukkal, Butkussal éltek együtt. Hogy enni tudjanak, először a jegygyűrűjüket adták el, amikor azonban az a pénz is elfogyott, el kellett adniuk a kutyát is. A történet vége viszont happy end lett, mivel az 1975-ös Muhammad Ali-Chuck Wepner bokszmeccs által ihletett (és állítólag három nap alatt írt) Rocky forgatókönyve számos stúdió figyelmét felkeltette, és komoly ajánlatokat tettek Stallonénak a megvásárlására, főleg ha nem ragaszkodik hozzá, hogy ő akarja játszani a főszerepet. Stallone azonban kitartott, és a film óriási sztárrá tette. Ő pedig a forgatókönyvért kapott pénzből egyből visszavásárolta Butkust, aki aztán a Rocky több jelenetében is szerepet kapott.

...majdnem meghalt a ringben? A Rocky negyedik részének forgatásán szenvedett súlyos balesetet. A film utolsó jelenetének felvételén arra kérte Dolph Lundgrent, hogy akkorát üssön, amekkorát csak bír. Lundgren így is tett, és akkora ütést mért Stallonéra, hogy kórházba kellett szállítani szívödéma miatt, és napokig az intenzív osztályon feküdt.

...az évszázad legrosszabb színésze díjat is elnyerte? A rangos díjakhoz is sokszor közel állt, hiszen háromszor is jelölték Oscarra (a Rocky forgatókönyvéért és főszerepéért, valamint a Creed mellékszerepéért), de egyetlen díj sem szereti őt jobban az Arany Málnánál. Több rekordot tart is a díj történetében: 1985 és 1997 között sorozatban 13 éven át mindig jelölték valamelyik kategóriában, összesen 32 jelölésnél tart, és egy különdíj keretében megválasztották már az Arany Málna odaítélői a 20. század legrosszabb színészének is.

...életét alaposan próbára tette a sors a gyerekei révén? Háromszor is megpróbálkozott családalapításával, ebből az utolsó máig tart. Öt gyermeke született, akik közül kettő révén is alaposan próbára tette őt a sors. A legidősebb fia, az egykor a Rocky V.-ben is szereplő Sage drogproblémák következtében hunyt el, az 1979-ben született Seargeoh pedig súlyos autizmussal él. A színész akkori felesége, Sasha Czack a fiuk születése óta csak a gyermeküknek szentelte az életét, Stallone pedig létrehozott egy alapítványt, ami az autizmussal élő gyermekeket segíti.

...a bombaformáját nem csak edzésnek köszönheti? A világéletében fantasztikus izmokkal rendelkező Stallone öregkorára sem állt le sem a gyúrással, sem az akciófilmezés jelentette kihívásokkal. Ehhez pedig nem túl sportszerű segítségeket is igénybe vett: 2007-ben például Ausztráliában lekapcsolták, amikor a reptéren illegális növekedési hormonokat találtak a csomagjában, és végül csak kínos bírósági tárgyalások révén tudta lezárni az ügyet.

...festészetét követheted az Instagramon? Stallone a hetvenes évek óta él a festészet hobbijának, és saját bevallása szerint boldogabban alkot ecsettel, mint kamerákkal, mert itt csak rajta múlik a végeredmény. Nemrég pedig az Instagramon is megjelent egy külön a képeinek szentelt oldallal, ami máris jelentős rajongótábort tudhat magáénak.