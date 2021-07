A Campus Fesztivál zenei programja idén négy teljes értékű napon és 14 programhelyszínen vár mindenkit, aki az elmúlt évben hiányolta, hogy együtt énekelhesse kedvenc dalait barátaival és szeretett előadóival. Bízunk benne, hogy felemelő érzés lesz a mintegy 200 előadóval együtt újraélni azokat az élményeket, amelyek úgy hiányoztak az életünkből a pandémia alatt.

Nagyon hiányzott már a színpad a Campust nagyon várom, eddig mindig olyan pozitív élményekkel jöttem el, hogy most tényleg azt érzem, hogy ú, de jó lesz újra Debrecenben. Most azért van bennünk egy plusz lendület, megéreztük nagyon, hogy mit jelent nekünk a közönség és a színpad, és hogyha ez nincs, akkor mennyire kis szürke igazából az élet. Úgyhogy egyértelmű, hogy én is gondolkodom folyamatosan ezen, hogy jaj, milyen lesz újra - mondta Rúzsa Magdi.

A Campus Fesztivált mindig is a minőségi kultúra, a kiegyensúlyozott színvonal, a zenei sokszínűség jellemezte, ezzel hivatalosan 2017-ben és 2019-ben is bekerült a minősített európai fesztiválok közé. Debrecen legnagyobb kulturális eseményén idén is izgalmas és hasznos programok, szolgáltatások zajlanak.

„Örülök, hogy visszatérhetek Debrecenbe, már elmondtam rengeteg interjúban, most elmondom újra, hogy második hazámnak tekintem Debrecent, annak idején, több mint 33 évvel ezelőtt a Bonanza Banzai legnagyobb sikerét Budapesten kívül Debrecenben aratta, és azóta is azt hiszem nincs olyan koncertterem a városban, ahol én ne játszottam volna. Ez egy olyan helyszín számunkra, ahol úgy érezzük, hogy a mieinkhez jövünk, úgyhogy remélem, ez idén is így lesz... Annyiban természetesen különleges, hogy nagyon sokáig nélkülöznünk kellett a lehetőséget, hogy színpadra lépjünk, a közönség egy részének is talán hiányzunk, úgyhogy ősrobbanás várható szerintem a debreceni Campuson, de hogy mi lesz valójában, erre majd a közönség adja meg a választ" - mesélte Ákos.

Különleges zenei csemege a Campus Fesztivál idei „himnusza", aminek üzenete az elmúlt több mint másfél éve tartó koronavírus-járvány okozta helyzet miatt nagyon fontos az alkotók számára. Az „Ülj le mellém" című Tankcsapda dalból készült feldolgozás, mind zeneileg, mind pedig szövegileg jól kifejezi az újrakezdésről, a nehéz időszakról alkotott gondolatokat, és, hogy kötöttségek nélkül „együtt lehetünk", végre átélhetünk számtalan fontos és pozitív pillanatot.

„Ebben az évben a Campus Fesztivál olyan szempontból mindenképpen ünnep lesz, hogy felszabadultunk egy nagyon nehéz időszak után. Találkozhatunk a barátainkkal, ehetünk egy finomat, megnézhetjük kedvenc zenekarainkat" - mondta Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató. „Ez egy olyan érzés, ami régen teljesen normális volt, de sajnos az utóbbi két évben nem volt az. Ezzel a klippel és dallal az volt a célunk, hogy ennek az ünnepnek a hangulatát átadjuk. Ez a dal egyszerre szól arról is, hogy mennyire tudjuk értékelni azt a lehetőséget, hogy végre újra fesztiválozhatunk, hogy újra együtt lehetünk, újra találkozhatunk. A Tankcsapda dala, amit most több nagyon jó énekes dolgozott fel, úgy gondoltuk, hogy rendkívüli jól kifejezi azt az érzést, amiről beszéltem. A refrénje, amit közvetít, ez az érzés mindenkire jobban átragad, és mindenki még jobban fogja tudni értékelni, megélni azt a bizonyos pillanatot: mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk te és én."

A fesztivál dal, hét karizmatikus frontember közreműködésével készült el, producere az MMP Stúdió két vezetője Czifra „Moszkito" Sándor és Szilágyi István. Lukács Laci mellett hallhatjuk benne Kowalsky-t és Jimmy-t a Kowalsky meg a Vegából, Köteles Leandert (Leander Kills), Dorogi Pétert (Intim Torna Illegál), Horváth Tamást, valamint Gábor Bernadettet (Desperado) és nem utolsó sorban a tehetséges gyergyószentmiklósi 4S Street zenekar frontemberét Alin Nicuța-t is.

A klipet Tokay Péter rendezte, a fesztiválos hangulatképek között nagyon sok ismert embert fedezhetünk fel. Az első képsorok felidézik az elmúlt hónapokat, ráadásul ehhez komoly mondanivaló is párosul Majka gondolataival, a klipben a főszerepet közel 20 olyan ismert ember játszotta, akik munkájukban és pályafutásukban már értéket teremtettek, elhivatottságban példaértékűek Magyarországon.

„A klip nagyon színes, nagyon-nagyon jó hangulatú, az üzenete, hogy újra visszatért az élet. Ugyanakkor azt is szerettük volna jelezni, hogy emlékezzünk kicsit vissza, hogy miből jövünk, és nézzük meg, hogy előtte mi volt és mi jöhet újra."